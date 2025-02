Fortes chuvas atingem o Grande Recife e causam deslizamentos; veja imagens

A forte chuva que atinge o Grande Recife nesta quarta-feira (5) causou transtornos em várias cidades, incluindo a capital pernambucana. Entre os problemas registrados estão alagamentos em avenidas e ruas, queda de árvores, deslizamento de barreiras e suspensão de aulas. As informações são do portal g1.

O Centro de Operações do Recife informou, às 10h20, que o município entrou em estado de alerta máximo, o que indica uma grande quantidade de ocorrências na cidade devido a condições meteorológicas extremas.

INTERCORRÊNCIAS NO DIA

A Linha Centro do Metrô do Recife ficou inoperante desde as 9h20 devido a alagamentos. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou que iniciou a retirada dos passageiros das estações e dos trens. Já a Linha Sul continua funcionando normalmente.

Legenda: A Linha Centro do Metrô do Recife ficou inoperante desde as 9h20 devido a alagamentos. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em Paulista, localizada no litoral norte pernambucano, uma árvore caiu na Rua Brigadeiro Aldo Pinho Alves, no bairro do Janga, mas sem causar danos a pessoas, veículos ou imóveis.

Além disso, uma barreira deslizou na Rua 25, no bairro de Maranguape I. A Defesa Civil de Paulista informou que o deslizamento não provocou danos materiais nem ferimentos aos moradores. Uma família de quatro adultos reside no local e permanece na residência.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) alertou que o Rio Duas Unas, em Jaboatão dos Guararapes, atingiu a cota de alerta, indicando a necessidade de atenção devido ao risco de inundação, conforme divulgado no Aviso Hidrológico nº 04/2025 às 10h.

VEJA IMAGENS

Legenda: O Centro de Operações do Recife informou, às 10h20, que o município entrou em estado de alerta máximo. Foto: Reprodução / TV Globo

Legenda: A forte chuva que atinge o Grande Recife nesta quarta-feira (5) causou transtornos em várias cidades. Foto: Reprodução / TV Globo

Aulas afetadas pela chuva

Em razão da chuva, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas no Campus Recife nesta quarta-feira. Também houve suspensão das aulas nas escolas municipais do Recife nos turnos da tarde e da noite, assim como nos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Abreu e Lima.

A prefeitura de Abreu e Lima informou que, devido à continuidade das chuvas, um ponto de apoio foi disponibilizado na Escola Eberson Santos de Meireles, localizada na Avenida D, Caetés, para acolher munícipes que se sintam em risco e necessitem de abrigo.

Por outro lado, o governo de Pernambuco decidiu manter as aulas, marcando o início do ano letivo. A Secretaria Estadual de Educação orientou os gestores escolares sobre as chuvas intensas que atingem algumas regiões para avaliar a possibilidade da oferta de aulas presenciais e garantir o acolhimento dos alunos que conseguirem chegar às unidades.

Caso o expediente seja suspenso, as escolas informarão os estudantes e elaborarão um cronograma de reposição de aulas, garantindo tanto a segurança de todos quanto o cumprimento do calendário letivo.

