Vereador invade hospital, interrompe procedimento e paciente acaba morrendo, no interior de MG

Um vereador de Felício dos Santos, interior de Minas Gerais, invadiu a Sala Vermelha de um Unidade Básica de Saúde (UBS) durante uma cirurgia e devido à dispersão da equipe médica para barrar a entrada do político, o paciente acabou morrendo. As informações foram divulgadas pela Prefeitura do Município das redes sociais.

O caso aconteceu na segunda-feira (3). Segundo relato de uma médica que estava no local, publicado no X (antigo Twitter), Wladimir Canuto (Avante) teria, supostamente, entrado no local "gritando", o que desestabilizou toda a equipe. Ela ainda afirma que os técnicos tentaram contê-lo, mas sem sucesso.

"Estava em atendimento do paciente com arritmia cardíaca muito instável, evoluindo para parada cardíaca. Estava tentando reverter, quando o vereador entrou. Paciente evoluiu para a segunda parada e morreu em seguida", relatou a profissional, por meio de um perfil anônimo.

Veja também País Policial civil é morto dentro de delegacia após atirar contra a namorada no RJ País Homem sem filhos é preso no DF por atraso de pensão alimentícia; processo começou quando ele tinha 12 anos

Na nota da Prefeitura de Felício dos Santos, assinada pelo prefeito Weniton William França (PRD), ainda há menção de que o vereador teria, supostamente, agredido fisicamente uma técnica de saúde. A gestão municipal classificou a ação de Wladimir como "vil e ardilosa".

O Poder Executivo tomará todas as providências cabíveis, sejam elas administrativas e judiciais, para a devida responsabilização dos fatos cometidos, e esperamos que a Casa de Leis dessa municipalidade tome as devidas providências contra as atitudes levianas e criminosas do vereador Wiadimir e que institua comissão para apuração e penalidade dos fatos por ele cometidos, em resposta ao sofrimento psicológico e físico de toda uma equipe que trabalha incansavelmente por toda uma população e de uma família que perdeu seu ente querido. Prefeitura de Felício dos Santos Em nota de repúdio publicada no Instagram

A família do paciente ainda não foi identificada ou se manifestou publicamente.

Vereador se pronuncia nas redes

Devido à repercussão do caso, Wladimir Canuto foi a público nas redes sociais para se defender das acusações. Em um vídeo publicado nesta terça-feira (4), ele afirma que foi até a UBS por conta de uma denúncia feita por moradores e que lá encontrou uma fila de pacientes sem atendimento.

"Eu chamei uma atendente e perguntei quantos médicos tinham. Ela respondeu que dois, mas eles estavam em uma emergência. No que ela foi entrando para as salas, eu entrei atrás, mas ela disse que eu não podia", disse. "Eu sou fiscal do município. Não tem ninguém que me impede de entrar. Quando é pra defender a população, que venha leões, canivetes, o que for".

Na gravação, Wladimir diz que não invadiu a "Sala Vermelha", mas que abriu a porta da sala e perguntou se havia algum médico. Porém, ele confirmou que proferiu xingamentos e ofensas contra a equipe médica, na tentativa de "se defender de calúnias".

Nos comentários da publicação no Facebook, um usuário comentou que o político tinha cometido um crime, ao que ele respondeu com: "Idiota". Wladimir foi eleito nas eleições municipais de 2024.

O que diz a Lei

O Projeto de Lei 3366/20, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ( CCJC ) em 2023, tipifica como crime a entrada, a permanência ou a invasão em áreas de acesso restrito de clínicas e hospitais, sem autorização. A pena é de 3 a 6 meses de detenção ou multa.

Se o crime é cometido com violência, grave ameaça ou por mais de uma pessoa, a pena sobe para 6 meses a 2 anos de detenção e multa, além da pena correspondente à violência.

O que são "Salas Vermelhas" nos hospitais?

De acordo com a Agência de Saúde do Distrito Federal, as "Salas Vermelhas" são unidades onde são realizados procedimentos especiais considerados invasivos, como ressuscitação cardiopulmonar, intervenção em caso de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), ventilação mecânica e monitorização cardíaca.

A atuação delas é regulada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de cada município. Geralmente, os pacientes chegam pelas unidades móveis do Corpo de Bombeiros, helicóptero e também por atendimento de porta.

*Sob a supervisão da jornalista Mariana Lazari