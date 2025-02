Policial civil é morto dentro de delegacia após atirar contra a namorada no RJ

Um policial civil foi morto em um confronto dentro de uma delegacia no Rio de Janeiro nesta terça-feira (4) após atirar contra a namorada, que também é policial, no estacionamento da unidade. O caso aconteceu na 59ª DP, na cidade de Duque de Caxias (RJ), e segundo as primeiras informações, o agente passou a atirar na direção de colegas de corporação, que revidaram a agressão com tiros.

Os agentes eram do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do RJ, e estavam no local para registrar uma ocorrência de trânsito, segundo a TV Globo.

Durante o tiroteio, três homens, com idades entre 26 e 41 anos, foram baleados e encaminhados a unidade de saúde. No entanto, não foi informado ainda se eles são policiais.

A namorada baleada é policial civil da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e seu quadro de saúde é considerado grave, pois foi atingida por vários tiros e levada ao Hospital Municipal Moacyr Rodrigues, onde teria passa por cirurgia.

Possível surto será investigado

Conforme apurações da TV Globo, o policial pode ter tido um surto psicótico, fato que será apurado plea Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nos pertences do agente, foram encontrados remédios para esquizofrenia.

Além disso, relatos de colegas de corporação apontam que a namorada já havia se queixado de conflitos com o agente.

O caso será investigado pela Deam de Caixas e pela 59ª DP, delegacia onde ocorreu o crime. Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) informou que se solidariza e dá suporte às famílias dos policiais.