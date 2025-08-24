Chuva e alagamento deixam 500 pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul

Pelo menos 34 municípios do Rio Grande do Sul foram atingidos por fortes chuvas desde a última sexta-feira (22). Segundo a Defesa Civil, cerca de 500 pessoas ficaram desalojadas em decorrência de alagamentos provocados pela chuva.

De acordo com a CBN, a situação mais crítica é em São Lourenço do Sul, cidade próxima a Pelotas com 40 mil habitantes. Por lá, em apenas 24 horas, o acumulado de chuva chegou a 143,8 mm. Mais de duas mil residências foram atingidas.

A prefeitura decretou estado de calamidade pública e o Departamento de Logística da Defesa Civil foi acionado para envio de ajuda humanitária, como água potável, cestas básicas, colchões e kits de higiene.

Neste domingo (24), diversos municípios têm possibilidade de chuva, mas a previsão indica acumulados menores.