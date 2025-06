‘Defesa Civil Alerta’: como funcionará sistema que irá despertar celulares em caso de desastre no CE

Um alerta sonoro impactante pode chegar a qualquer momento aos celulares do Ceará caso seja detectada a iminência de algum desastre: é o Defesa Civil Alerta. O sistema, testado em diversos estados do Nordeste no último sábado (14), já pode ser acionado aqui, a partir de informações de diferentes órgãos.

O novo sistema irá sobreavisar, a título de exemplo, em casos de chuvas intensas ou extremas no Ceará, além de alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terra e vendavais. A depender da gravidade do alerta, também será emitido um sinal sonoro similar a uma sirene, assim como no teste.

Esses avisos também fornecerão orientações de como agir para se proteger. Por exemplo, no caso de um alerta extremo de precipitações, a mensagem contará com instruções como sair de suas residências ou procurar abrigos em locais mais altos.

Para explicar como funciona o sistema, a reportagem do Diário do Nordeste conversou com o coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, Tenente-Coronel Haroldo Gondim, e o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Tenente-Coronel BM Holdayne Pereira.

Conforme Holdayne, em uma situação de risco intenso, as Defesas Civis recebem um aviso dos órgãos de monitoramento metereológico, como a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) ou Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Eles são enviados via nowcasting, que são previsões imediatas que se referem a cenários de alerta, como alto volume de precipitação ou ventos fortes.

Quando há um prenúncio de desastre, os órgãos de proteção e defesa civil dos estados e municípios cadastram o sinistro na Interface de Divulgação de Alerta Públicos (Idap), uma ferramenta do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) que centraliza, organiza as informações de alerta e qualifica o envio de recomendações.

“Por essa plataforma, a gente consegue delimitar uma área, gerando uma poligonal e manda para as antenas de telefonia móvel que cobrem essa região para enviar as mensagens”, complementa o Tenente-Coronel Haroldo Gondim, coordenador da Defesa Civil de Fortaleza.

No Ceará, o sistema já entrou oficialmente em operação e alcançará os 184 municípios. As Defesas Civis do Estado e as dos municípios ficarão responsáveis, após treinamento pelo órgão nacional, pelo monitoramento e envio dos sinais para as antenas de telefonia.

“Quanto mais ferramentas de informação nós tivermos à mão para alertar a população, é excelente. Essa ferramenta vai na casa da pessoa, independente ou não, dela querer ou não saber se tem ou não. Vai de um jeito ou de outro”, afirma Holdayne.

O coordenador municipal reforça que não é preciso de cadastro prévio, nem ser residente daquele local. “Quem estiver na área de cobertura 4G e 5G, naquele momento, as antenas vão enviar as mensagens”, diz Gondim.

O serviço de Defesa Civil Alerta também não exige cobrança ou configuração do celular para recebimento. Por padrão, a função já vem habilitado em todos os celulares, com os nomes Alerta de Emergência sem Fio (Android) e Alerta de Governo (iOS).

A orientação do órgão nacional é de que qualquer contato recebido solicitando pagamentos de valores pode ser uma tentativa de golpe.

“Basta o celular estar com os dados móveis habilitados e não precisa nem ter crédito, vai receber de um jeito ou de outro. Se você tiver na ligação, se você tiver no ouvido a música, se você tiver no silencioso, se você tiver carregando, ele vai parar tudo que tá fazendo para mandar essa mensagem de alerta”, explica Pereira.

Haroldo especifica que quem não recebeu o teste do último sábado pode ter celulares mais antigos, com marcas menos comuns ou que estão fora da cobertura 4G ou 5G. Contudo, afirma que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está buscando melhorar a cobertura.

“A gente vê que quase todo mundo recebeu, mas o que importa é que, se você não recebeu, o seu vizinho ou familiar recebeu e acaba que todo mundo fica sabendo”, afirma.

Atualmente, a Defesa Civil já envia os alertas via SMS, TV por Assinatura, WhatsApp, Telegram e Google Public Alerts. Esses são vinculados ao CEP das pessoas que se cadastraram para o recebimento. A nova ferramenta não irá substituir esses envios, mas será um complemento, como explica Haroldo.

“Ele é priorizado para alerta extremos e severos, de grandes dimensões, que possam pegar uma área maior e que seja preciso fazer uma evacuação ou mobilização maior das pessoas”, orienta.



Os alertas serão emitidos para todos os desastres descritos na Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade) em duas situações:

ALERTA SEVERO: quando houver risco iminente alto/grave à população com previsão de ocorrer em até uma hora. Ou seja, a urgência não é imediata e a população tem mais tempo para se proteger. Neste caso, soará apenas um “Bip” e a mensagem aparecerá na tela. ALERTA EXTREMO: no caso de risco iminente alto/grave à população com previsão de ocorrência imediata. É o nível máximo de alerta e será acionado um sinal sonoro no celular, semelhante a uma sirene, ainda que o aparelho esteja no modo silencioso.

A ferramenta foi desenvolvida a partir de uma cooperação entre a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as operadoras de telefonia celular (Vivo, Claro, Tim e outras).

COMO FOI O TESTE

Foto: Reprodução

No último sábado, 14 de junho, moradores de Fortaleza, Caucaia, Aquiraz e Uruburetama receberam um alerta da Defesa Civil. Um toque sonoro e uma mensagem de texto foram enviados, simultaneamente, para a população dessas cidades como um teste do Sistema Defesa Civil Alerta (DCA) do Ceará.

O aviso sonoro foi disparado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por volta das 14h15min, para 36 cidades do Nordeste. Após problemas técnicos iniciados em Sergipe, a população de Fortaleza só recebeu o aviso às 16h11min.

Cerca de 3 milhões de celulares estavam aptos a receber o alerta no Estado, conforme estima o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Tenente-Coronel BM Holdayne Pereira.

No ensaio de sábado (14), a mensagem que apareceu foi: “ALERTA EXTREMO – Defesa Civil: ALERTA DE DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência no estado. Para mais informações, consulte o site do Defesa Civil Alerta.”

O texto foi sobreposto ao conteúdo exibido no celular, com som de alerta que tocou mesmo em aparelhos que estavam programados no modo silencioso. O aviso estava programado para chegar a todos os dispositivos compatíveis localizados na área de cobertura.

O sistema já está em operação nas regiões Sul e Sudeste desde o dia 4 de dezembro de 2024, e agora foi expandido para o Nordeste. Até o fim de 2025, espera-se que o Defesa Civil Alerta esteja disponível em todo o país.