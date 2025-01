Empresário é dado como desaparecido após sair para comprar entorpecentes em SP

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Paulo está investigando o desaparecimento, há uma semana, do empresário Bruno Lorenzo Moreira, 27. Ele foi visto pela última vez em Praia Grande, mas o sinal do celular do jovem apontou que o aparelho estava em Mongaguá, cidade vizinha. As informações são do g1.

Conforme Boletim de Ocorrência Eletrônico (B.O.E), obtido pelo portal da TV Globo, Bruno foi com um amigo à biqueira — conhecida por ser um ponto de tráfico — perto da Avenida Presidente Kennedy, na madrugada de 29 de dezembro, para comprar entorpecentes.

O documento destaca ainda que o empresário e o amigo teriam se envolvido em uma confusão antes do desaparecimento, mas que o colega conseguiu fugir. No registro policial, o declarante disse acreditar que o empresário esteja preso pelos traficantes.

A família do empresário negou, nas redes sociais, que Bruno seja usuário de drogas, e fez uma publicação negando o que foi registrado no B.O.E.

Sobre o caso, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) confirmou que a Polícia Civil investiga o desaparecimento.