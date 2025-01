Nora suspeita no caso de bolo envenenado levou lanche para sogra no hospital; alimento está em análise da perícia

Um lanche levado por Deise Moura dos Anjos para sua sogra, Zeli dos Anjos, enquanto ela estava internada na UTI, foi encaminhado para análise pericial para verificar a presença de arsênio. A substância foi encontrada em um bolo consumido por Zeli, que causou sua internação e a morte de três pessoas da família em Torres (RS). Deise é considerada a principal suspeita do crime. As informações são da CNN Brasil.

Após consumir o bolo, Zeli foi internada na UTI do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Deise foi visitar a sogra e levou alguns produtos, incluindo um pastel. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) agora está analisando os itens levados pela suspeita para verificar se ela tentou envenenar Zeli novamente.

Veja também País Sem saber, médicos e dentistas faziam procedimentos estéticos em membros do PCC presos, diz MPSP País Casal de influenciadores é preso por suspeita de esquema criminoso com Jogo do Tigrinho em Santa Catarina

Entenda o caso

Deise Moura dos Anjos é suspeita de triplo homicídio duplamente qualificado e tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada. Segundo informações policiais, ela está presa no Presídio Estadual Feminino de Torres.

Em meio às investigações, uma perícia no celular de Deise constatou que ela pesquisou na internet por "veneno para o coração" e "veneno para humanos" enquanto estava na casa da sogra. As buscas foram realizadas no dia 18 de novembro, enquanto termos relacionados a "arsênio" foram pesquisados por ela cerca de 100 vezes.

Presa temporariamente, a mulher confessou em depoimento à Polícia Civil que mantinha um relacionamento conturbado com a sogra. A suspeita disse ter desavenças com Zeli por questões financeiras e outras situações que vivenciaram. Ela chegou a revelar que chamava Zeli de "naja" e a sogra teria bloqueado a nora nas redes sociais após um desentendimento. Apesar dos conflitos, Deise negou envolvimento no crime.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.