Casal de influenciadores é preso por suspeita de esquema criminoso com Jogo do Tigrinho em Santa Catarina

A influenciadora digital Ianka Cristini e o marido dela, Bruno Martins, foram presos nesta terça-feira (14), em Santa Catarina, por suspeita de integrar um esquema criminoso do jogo de azar Fortune Tiger, conhecido como Jogo do Tigrinho. Além do casal, uma assessora de Ianka também foi presa. As informações são do g1.

O trio foi detido em na operação "Lance Final", do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), coordenado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). Na ação, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva.

As ordens judiciais ocorreram nos municípios catarinenses de Brusque, no Vale do Itajaí, e Balneário Camboriú, no Litoral Norte, além da capital paulista e Embu das Artes, no estado de São Paulo, e João Pessoa, na Paraíba.

Cristini tem mais de 15 milhões de seguidores, juntando duas redes sociais. A influenciadora se apresenta como "multimilionária aos 28 anos" e promete aos seguidores ganhos sem sair de casa. Já Bruno tem quase 600 mil seguidores no Instagram.

A defesa dos três se manifestou em nota afirmando que ainda não teve acesso total à investigação e que irá se manifestar após ter ciência dos detalhes do caso.

Esquema criminoso

O Ministério Público de Santa Catarina detalhou o modus operandi dos suspeitos. No esquema criminoso, os investigados faziam simulações falsas de ganhos exorbitantes por meio de jogos de azar, em especial o Jogo do Tigrinho.

Assim, incentivavam os seguidores a se cadastrar e fazer apostas. De acordo com a publicação, eles ganhavam uma vantagem indevida das seguintes formas: a cada cadastro realizado e por porcentagem do valor apostado e perdido.

O MPSC publicou um passo a passo para auxiliar as vítimas do esquema criminoso. Veja a seguir: