Casal de influenciadores preso em Fortaleza por ligação com Jogo do Tigrinho é solto pela Justiça

Os influenciadores Laís Cristina Oliveira Inácio, 29, e Eduardo Veloso da Silva Aguiar, 28, presos durante férias em Fortaleza no início de dezembro por ligação com o “Jogo do Tigrinho”, foram soltos.

O casal havia sido preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na quarta-feira (4), pelo crime de organização criminosa. A dupla já tinha mandados em aberto expedidos pelo Tribunal de Justiça de Alagoas.

Porém, eles foram soltos na última quinta-feira (19), segundo a advogada do casal, Fabíola Amorim. A informação foi obtida pelo portal g1.

Veja também Segurança Suspeito de assalto é morto e outro é preso no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza Segurança Preso é morto por colega de cela, e Sistema Penitenciário cearense registra terceiro homicídio em 40 dias

Conforme o Ministério Público de Alagoas, o casal mora em Ribeirão Preto (SP) e faz parte de um grupo envolvido na prática de crimes contra a ordem econômica, lavagem de bens e exploração de jogos de azar.

Juntos, Laís e Eduardo teriam recebido R$1,9 milhão de uma das empresas - criada em 2023 com sede em Maceió - do chefe da organização criminosa.

Como os influenciadores foram presos?

A captura do casal ocorreu após investigação da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), que descobriu o paradeiro da dupla.

Segundo a PMCE, Laís e Eduardo foram abordados na Rua Maria Tomásia, no bairro Aldeota, dentro de um veículo modelo Hilux. A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso aos mandados de prisão e os documentos comunicando as capturas.

Nas redes sociais, o casal compartilha registros cotidianos e viagens luxuosas. Juntos, eles acumulam 5,4 milhões de seguidores.