Policial militar é baleado após confronto entre facções criminosas em Fortaleza

Um policial militar foi baleado de raspão, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na madrugada deste sábado (21). A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizava diligências após um confronto entre facções criminosas, que trocaram tiros e também arremessaram explosivos.

A Corporação informou que o PM foi baleado por volta das 3h20, no cruzamento das ruas Santa Maria e José Martins. "A ocorrência teve início quando uma composição policial ouviu disparos de arma de fogo nas proximidades e se deslocou para verificar a situação", narrou a PMCE.

Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos com disparos realizados por indivíduos não identificados. Durante o confronto, o soldado foi atingido de raspão. O militar foi imediatamente encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Jardim, onde foi atendido e teve seu estado de saúde confirmado como estável." Polícia Militar do Ceará Em nota

Equipes do 17º Batalhão de Polícia Militar (17ºBPM) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) atendiam a ocorrência, com o apoio aéreo de uma aeronave do Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

A reportagem recebeu informações que criminosos ligados a duas facções trocaram tiros e arremessaram até explosivos contra os rivais, em ruas da região, desde a noite da última sexta-feira (20). O conflito se dá pelo domínio do território para o tráfico de drogas.

"Apesar das diligências realizadas após a chegada das equipes de apoio, os suspeitos não foram localizados, e nenhum material ilícito foi apreendido. A PMCE segue em diligências para identificar e prender os envolvidos", informou a Polícia Militar.

Segundo a Corporação, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, através do número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); do número (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia; ou ainda via "e-denúncia".