Membro de facção criminosa é condenado a 45 anos de prisão por matar três mulheres no Interior do Ceará

Um integrante de facção criminosa foi condenado a 45 anos de prisão pela morte de três mulheres no município de Barreira, no Interior do Ceará, em 2020. Francisco Natanael Fernandes da Silva, conhecido como Natan, deve cumprir a pena de triplo homicídio inicialmente em regime fechado, conforme condenação proferida pela Justiça do Ceará na última terça-feira (17).

Segundo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), os assassinatos foram motivados por rivalidade entre organizações criminosas da região do Maciço de Baturité. A suspeita, conforme o Diário do Nordeste publicou à época, era de que uma das mulheres tinha uma suposta relação com um grupo criminoso.

O julgamento foi feito pelo Poder Judiciário de Redenção. O MPCE foi representado no júri pela promotora Raqueli Casteli Branco Costenaro.

Vítimas dormiam no momento do crime

As vítimas eram mulheres lésbicas, e de acordo com o MPCE, cada condenação teve duas qualificadores, ou seja, circunstâncias que aumentaram a gravidade dos crimes.

Denise Santos Souza, 24; sua então namorada Evelize da Costa Ferreira, 24, e a amiga do casal, Maria Vitória Lima Pereira, 24, dormiam no momento em que foram surpreendidas por criminosos.

As mulheres foram mortas a tiros dentro da residência do casal. Moradores da região relataram à época que elas foram abordadas por homens armados, que dispararam contra elas.