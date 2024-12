Policial do Raio e três suspeitos morrem durante confronto em Itapipoca

Um policial militar do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi morto por disparo de arma de fogo — durante uma ação policial, na manhã desta terça-feira (17), no distrito de Lagoa da Cruz, em Itapipoca, na Região Norte do Ceará. Três suspeitos também morreram no confronto.

O agente de segurança vítima da ofensiva é Alexandre Emanuel Freire Pinto, de 28 anos, que chegou a ser socorrido ao Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo. A identidade dos demais não foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), estão em uma ofensiva ininterrupta, com o intuito de capturar os suspeitos de participação na morte do soldado. Cerca de 40 kg de drogas e três armas já foram apreendidas.

Segundo a SSPDS, integram a ação: equipes do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), Policiamento Ostensivo Geral (POG), Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) e Força Tática da PM; e equipes de Núcleos Operacionais (NOs) da PCCE.

PM lamenta morte de soldado e diz ajudar família

Alexandre Emanuel Freire Pinto ingressou na Corporação em 27 de dezembro de 2017. Ele estava lotado no 4º Pelotão da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

A pasta de Segurança lamentou a morte do soldado Alexandre Emanuel em comunicado e declarou prestar apoio aos familiares.

"A SSPDS, por meio do Comando-Geral da PMCE, com o batalhão ao qual pertencia e a Coordenadoria de Saúde, Assistência Social e Religiosa (CSASR), está prestando todo o suporte necessário aos familiares, amigos e colegas do policial militar neste momento de dor e consternação", informou a Pasta de segurança nota.

A PM informou, em comunicado, que Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgados em breve.