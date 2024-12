Mulher morre após ser atropelada por moto e colhida por micro-ônibus no Centro de Fortaleza

Uma mulher, ainda não identificada, morreu após ser atropelada por uma moto e colhida por um micro-ônibus no Centro de Fortaleza, na tarde desta terça-feira (17).

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas General Sampaio e São Paulo. Também chamado de topic, o veículo que atingiu a vítima é da linha Bom Jardim/Bonsucesso/Centro.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), ao chegar no local, os agentes constataram que a vítima tinha sido atropelada por uma moto e, em seguida, com a queda, foi colhida pelo micro-ônibus.

População acionou o Samu

Populares acionaram os serviços de emergência após o acidente. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros chegou ao local seguido de outro veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas tentaram reanimar a vítima do acidente, mas não houve sucesso.

A AMC informou que enviou agentes ao local para realizem o controle do tráfego na região até a chegada da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).