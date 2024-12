Sacha Bali, campeão de 'A Fazenda 16', diz o que planeja fazer com prêmio de R$ 2 milhões

O ator Sacha Bali foi o grande campeão de "A Fazenda 16" com 50,93% dos votos e faturou o prêmio de R$ 2 milhões. Segundo ele, entretanto, ainda que o valor seja alto, não será possível ostentar tanto assim. "Estou devendo dinheiro para amigo, estou devendo dinheiro para o banco... E eu tenho que comprar um apartamento para a minha mãe", brincou ele.

A declaração foi dada durante a Cabine da Descompressão, quando Lucas Selfie o questionou sobre a quantia. Além de Sacha, Sidney Sampaio, o segundo colocado, levou R$ 230 mil para casa, enquanto Yuri Bonoto, o terceiro da votação, ganhou R$ 50 mil.

Veja também Zoeira Tratando um câncer, Isabel Veloso diz que não levará gestação até o fim e filho nascerá prematuro Zoeira Preta Gil passa por nova cirurgia para retirada de tumores: 'Venceu mais essa'

No momento em que Sacha citou o apartamento para comprar para a mãe, Selfie lembrou da briga entre ele e Gizelly sobre um suposto imóvel de propriedade do ator em Ipanema, no Rio de Janeiro. "E que tal ser o de Ipanema, que ficou famoso?", questionou o apresentador do quadro.

"Então, essa é a [dívida] do banco", explicou o ator, afirmando também que não deve sobrar muito dinheiro por conta de tudo que há para fazer com ele. "Ninguém me pede Pix, pelo amor de Deus", brincou finalizando o assunto.