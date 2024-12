Polícia encontra comunidade de criminosos cearenses na Rocinha, RJ; líderes tinham mansões e seguranças

Diversos criminosos que cometeram homicídios no Interior do Ceará fugiram para o Rio de Janeiro, nos últimos meses. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) estranhou a movimentação repetitiva e apurou que eles estavam escondidos na mesma rua, localizada na Favela da Rocinha. Uma operação policial, deflagrada no Rio, na última terça-feira (17), encontrou uma comunidade de criminosos cearenses ligada à facção carioca Comando Vermelho (CV), na qual os líderes tinham mansões e seguranças.

"Os delegados do Interior Norte do Ceará investigavam os homicídios, identificavam os autores e pediam a prisão. Quando iam cumprir os mandados, percebiam que os criminosos tinham fugido para o Rio de Janeiro. Isso aconteceu em várias cidades do Ceará, como Santa Quitéria, Sobral, Baturité e Canindé. Então, identificamos, que eles estavam escondidos no mesmo círculo, distantes a 200 ou 300 metros, na mesma rua, no mesmo bairro", revela o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), da PCCE, o delegado Marcos Aurélio França.

A Polícia Civil do Ceará acionou o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE), que colaborou com as investigações e, por sua vez, acionou o Gaeco do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMRJ), foi destacado para apoiar os investigadores na operação.

34 mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão foram deferidos pela Justiça do Ceará, para serem cumpridos na Rocinha contra foragidos, suspeitos de integrarem a facção Comando Vermelho e de cometerem homicídios e outros crimes no Ceará.

Legenda: Imóvel alvo de mandado de busca e apreensão pela Polícia Civil do Ceará tinha banheira de hidromassagem e sinuca Foto: Reprodução

O delegado Marcos Aurélio conta que a Polícia foi recebida no local com tiros de armas de grosso calibre, inclusive fuzil Ponto 50 - utilizado para derrubar aeronaves. Houve uma intensa troca de tiros. Nenhum policial ficou ferido. Um suspeito, identificado como 'Playboy', de 29 anos, foi baleado e morreu.

O portal G1 noticiou que 'Playboy' é o apelido de Vítor dos Santos Lima, que seria o principal segurança do traficante John Wallace da Silva Viana, o 'Johny Bravo', chefe do tráfico na comunidade. O suspeito já respondia pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubo, conforme a PCCE.

Lideranças cearenses fugiram de mansões

Segundo o diretor do DPJI-Norte, da Polícia Civil do Ceará, a intensa troca de tiros entre dezenas de "soldados do crime" e policiais demorou tempo suficiente para os criminosos cearenses, alvos dos mandados de prisão, fugirem de suas residências, na Rocinha.

Entre os alvos da operação, estavam os dois principais líderes da facção Comando Vermelho no Ceará em liberdade: José Mario Pires Magalhães, o 'ZM', 'Bin Laden' ou 'Cigano'; e Anastácio Paiva Pereira, conhecido como 'Doze' ou 'Fiel'. Eles moravam em mansões com as suas famílias e conseguiram fugir quando começou o tiroteio. A residência do 'Fiel' tinha até piscina.

Legenda: Operação policial na Rocinha apreendeu drogas e armas de fogo com criminosos Foto: Reprodução

A dupla também contava com seguranças particulares, que andavam armados, para evitarem prisões ou atentados contra os chefes do tráfico. Durante a operação, os policiais apreenderam 40 kg de pasta base de cocaína, armas de fogo e outros materiais.

Marcos Aurélio afirmou que a Polícia cearense continuará em busca dos criminosos foragidos. "Esse enfrentamento tem que existir. Vamos fazer quantas operações forem necessárias para impedir que o número de homicidios no Ceará aumente. Contamos com o apoio fundamental do Ministério Público do Ceará e do Rio de Janeiro", enfatizou o delegado.

