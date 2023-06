Quem é o líder de facção no Ceará alvo de operação do Bope na Rocinha, no Rio de Janeiro

Um homem com extensa ficha criminal e já conhecido pela Segurança Pública do Ceará é apontado como alvo principal de uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizada na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (26). Anastácio Paiva Pereira, também conhecido como 'Doze', 'Paizão' ou 'Paulinho Maluco', está foragido da Justiça do Ceará e é apontado como líder de uma facção na área do Sertão Central do Estado.

Conforme denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), em um dos processos que ele responde, 'Doze' "exerce comando da organização criminosa CV em diversos municípios cearenses, como Santa Quitéria, Hidrolândia, Varjota, Reriutaba, Ipu, Ipueira e Guaraciaba do Norte".

Legenda: Anastácio também é conhecido como 'Doze' ou 'Paizão' Foto: Reprodução

Contra Anastácio há mandados de prisão em aberto por crimes de homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. Em uma das ações penais consta conversas do Whatsapp de Anastácio, nas quais ele ordena ou autoriza mortes no Interior do Ceará.

A operação tinha como objetivo prender criminosos de outros estados e retirar barricadas montadas pelo crime organizado, que impedem o direito de ir e vir dos moradores.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar confirmou, em nota, que, na manhã da última segunda (26), "policiais militares do 23° BPM (Leblon), do Batalhão de Ações com Cães e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) realizaram uma ação na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro".

"De acordo com o comando das unidades, a ação tem como objetivo realizar prisões de criminosos de outros estados, além da desobstrução de vias por meio de obstáculos físicos montados pelo crime organizado, que impedem o direito de ir e vir dos moradores da referida localidade", narra a nota.

"Durante a ação, segundo informações preliminares do local do fato, os agentes foram atacados a tiros por um grupo criminosos armados. Cabe informar que os policiais não revidaram e posteriormente, um homem ferido solicitou apoio às equipes do BOPE e foi conduzido ao Hospital Municipal Miguel Couto, no bairro da Gávea. Na ação, com o auxílio dos cães farejadores, os policiais do BAC localizaram uma grande quantidade de munições calibre 12, uma granada e quatro tabletes de maconha. A ocorrência foi encaminhada para a 14ª DP (Leblon)", completa.

FICHA CRIMINAL

Em março de 2013, 'Doze' foi denunciado como mandante de uma morte na cidade de Boa Viagem. Nos anos anteriores, ele também já respondia a processos por tráfico e homicídio.

O outro assassinato aconteceu em janeiro de 2020, em um salão de beleza, em Santa Quitéria. A vítima foi o cabeleireiro José Flávio Pinto.

De acordo com a acusação, foi outro homem que assassinou José Flávio, a mando de Anastácio. O executor disse em depoimento que era viciado em drogas e tinha dívida de R$ 4 mil em entorpecentes, que só foi perdoada quando ele matou o cabeleireiro.

PRISÃO DA ESPOSA

Em novembro do ano passado, a esposa do 'Doze' foi presa no Rio de Janeiro enquanto tentava reservar um hotel utilizando documento falso. Para Marlene dos Santos de Mesquita tinham dois mandados de prisão em aberto, por tráfico de drogas e associação criminosa.

A mulher vinha, supostamente, lavando dinheiro da facção no Rio de Janeiro. No dia da prisão, com ela, a polícia apreendeu celulares, um notebook, joias, uma quantia em espécie de R$ 11 mil, além de um carro modelo Fiat Toro.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR