Preso é morto por colega de cela, e Sistema Penitenciário cearense registra terceiro homicídio em 40 dias

Um preso foi morto por um colega de cela, na Unidade Prisional Itaitinga 5 (UP-Itaitinga 5), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última quarta-feira (18). Esse é o terceiro homicídio registrado no Sistema Penitenciário cearense em menos de 40 dias.

Em nota enviada para o Sistema Verdes Mares na última sexta-feira (20), a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) confirmou o crime, que está sendo investigado em conjunto com a Polícia Civil do Ceará (PCCE).

A SAP informa que o foi interno foi "atingido por um objeto pontiagudo por outra pessoa privada de liberdade que dividia a mesma cela". As identidades da vítima e do agressor não foram divulgadas.

"Policiais penais de plantão interviram na ação criminosa de forma imediata e as equipes de saúde da unidade fizeram os primeiros socorros e acionaram o SAMU, que constataram o óbito", completa a Secretaria da Administração Penitenciária, na nota.

Outros homicídios

Acusado de ser um dos chefes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), Fellype Abdoral Sales Oliveira, conhecido como 'Águia', foi assassinado em um presídio da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no dia 3 de dezembro último. Segundo a SAP, o interno "foi atingido por um objeto perfuro-cortante pelo próprio comparsa de organização criminosa".

O crime foi registrado durante o banho de sol da Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP-Itaitinga 3), em Itaitinga. A SAP informou que policiais penais ainda interviram na briga e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu o preso e o encaminhou para uma unidade hospitalar. Entretanto, a morte foi confirmada, no hospital.

A facção Guardiões do Estado teve um racha dentro do Sistema Penitenciário, no ano passado. É o que informam documentos da Coordenadoria de Inteligência (Coint) da SAP e do Ministério Público do Ceará (MPCE), em uma investigação sobre reuniões de chefias da GDE com as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), para planejar ações contra o Estado, no ano passado.

Segundo o MPCE, líderes da facção cearense teriam se reunido, em um banho de sol, também na UP-Itaitinga 3, em junho de 2023, para decidirem uma separação e uma dissidência entre lideranças da organização criminosa.

Já o interno Antônio Kaique da Silva Martins foi morto no dia 14 de novembro último, na Unidade Prisional Vasco Damasceno Weyne (UP-Itaitinga 5). O intervalo entre esse crime e a morte registrada no último dia 18 de dezembro é de 34 dias.

Naquela ocasião, o detento Giovanni Oliveira de Andrade Júnior foi preso em flagrante. A motivação do crime não foi revelada pelas autoridades.

Ao total, o Sistema Penitenciário registra cinco homicídios no ano de 2024. Os outros crimes ocorreram nos meses de janeiro e julho. Em 2023, os presídios não registraram nenhuma morte. Em 2022, foram três. E em 2021, apenas uma.