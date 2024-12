Suspeito de assalto é morto e outro é preso no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza

Um homem, suspeito de cometer um roubo, foi morto no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, na última sexta-feira (20). Outro suspeito foi preso, enquanto comparsas teriam fugido.

Testemunhas afirmaram à reportagem que a vítima do roubo - um empresário - teria perseguido os assaltantes e entrado em confronto com os mesmos, na avenida Professor Gerardo Rodrigues de Albuquerque. Houve uma colisão entre o carro da vítima e duas motocicletas que estariam sendo utilizadas pelos criminosos.

Um suspeito morreu no local. Enquanto outro foi baleado e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A reportagem apurou que outros dois assaltantes fugiram. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) não confirmou as circunstâncias da ocorrência.

Segundo a nota da SSPDS, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o caso.

Conforme as primeiras informações, um homem ainda não identificado foi a óbito em uma via pública do bairro, após o cometimento de um roubo. Na mesma ocorrência, um outro indivíduo, de 22 anos, que estaria com o homem que morreu, foi socorrido e autuado em flagrante por roubo." Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota

A Pasta acrescentou que "parte dos pertences que haviam sido subtraídos foi recuperada e restituída". A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o caso.

