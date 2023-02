Polícia prende chefe de organização criminosa que ostentava vida de luxo no Eusébio

Um homem apontado como chefe de um coletivo criminoso e responsável pela parte financeira do grupo foi preso neste sábado por ações ação conjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), em conjunto com a Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O suspeito foi identificado como Fellype Abdoral Sales Oliveira, de 32 anos.

O mandado de prisão foi cumprido no município de Eusébio. A Polícia ainda cumpriu outros seis mandados de busca e apresensão em imóveis ligados a Fellype. Em uma das casas, uma arma de fogo foi apreendida.

Conhecido como "Águia", Fellype foi identificado após um trabalho investigativo da Delegacia Metropolitana de Aquiraz.

Fellype teria poder de decisão nas execuções de desafetos ou membros de grupos rivais, segundo a SSPDS. Com "Águia" foram apreendidos celulares, dinheiro, documetos e um automóvel.

Os investigadores ainda fizeram buscas em outros seis imóveis, sendo três casas de alto padrão, uma loja de vestiário feminino, um lava jato e um rancho, situados nas cidades do Eusébio, Camocim e Iguatu.

