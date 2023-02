Polícia Militar recupera 54 celulares que teriam sido furtados no Carnaval em Aracati

Uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na apreensão de 54 aparelhos celulares, que teriam sido furtados ou roubados, durante o Carnaval, em Aracati, no Litoral Leste do Ceará. Um suspeito foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (20).

Segundo informações da PMCE, policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram acionados por volta de 10h por um homem que teve seu celular furtado em um evento carnavalesco naquela localidade.

Polícia Militar do Ceará Em nota De acordo com a vítima, o aparelho estaria sendo rastreado dando a localização na Rua Coronel Pompeu. Nas diligências, a composição avistou um indivíduo em atitude suspeita saindo de um imóvel com uma mochila."

Yure Peres de Souza, de 20 anos, foi abordado e, com ele, a Polícia Militar encontrou 54 celulares, frutos de crimes. Na residência onde ele estava, ainda foram apreendidos 3g de maconha, 8g cocaína e 44 frascos da droga conhecida como “loló”, bem como materiais de origem desconhecida.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido até a Delegacia Regional de Aracati, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde foi autuado por furto. Ele já responde por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação, resistência e desacato.