Dívida e ameaças: homem é morto a tiros em Aracati e suspeito preso em flagrante

Um homem foi morto a tiros em Aracati, Interior do Ceará, nesse sábado (18). O suspeito pelo homicídio foi identificado como Francisco Wesley da Silva, de 24 anos, preso em flagrante por policiais militares.

Francisco Wesley responde por roubo e tráfico de drogas e disse que vinha sendo ameaçado pela vítima. A reportagem apurou que suspeito e vítima vinham discutindo desde quando Wesley vendeu um motor e não repassou parte do dinheiro devido.

Na versão do homem preso, apesar do desentendimento, isso não seria motivo para que ele cometesse o crime. Wesley negou ser o autor do homicídio e assumiu ser usuário de crack.

PRISÃO

Conforme a Polícia, militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) foram acionados via 190 sobre uma tentativa de homicídio na rua Armando Praça, bairro Várzea da Matriz.

A vítima chegou a ser levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Um adolescente que também teria participado da ação foi localizado. Os suspeitos foram conduzidos até a Delegacia Regional de Aracati, onde foi feita a autuação do adulto por homicídio doloso.

Até a tarde deste domingo (18), a arma do crime ainda não havia sido localizada.

