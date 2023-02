Acidente, na BR-304, em Aracati, deixa duas pessoas mortas e três feridas após colisão frontal

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (18), na BR-304, em Aracati. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas morreram e três ficaram feridas em estado grave.

Ainda de acordo com a PRF, por volta das 13h, no km 98 da rodovia, houve uma colisão frontal entre dois veículos, um deles um Pegeout 207 preto, com placas de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O modelo do outro veículo não foi divulgado.

Imagens do acidente que foram compartilhadas nas redes sociais mostram que um dos veículos teve a frente completamente destruída. Uma mulher ficou presas às ferragens. Uma das mãos da rodovia ficou obstruída até que o veículo fosse retirado.

A reportagem aguarda mais informações serem repassadas pelas autoridades sobre o acidente. As causas da colisão também não foram divulgadas.

