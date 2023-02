PM apura conduta de policiais filmados agredindo homem em Pré-Carnaval no Interior do Ceará

A Polícia Militar do Ceará apura "possíveis excessos" na atuação de policiais filmados enquanto agrediam um homem, com chutes e golpes de cassetete, em uma festa na cidade de Baturité, no interior do Ceará. O momento teria ocorrido durante confusão em uma festa de Pré-Carnaval, na madrugada dessa quinta-feira (16), por volta de 1h30.

Em nota, divulgada na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Militar informou que a ação ocorreu após chamado por conta de uma briga generalizada entre os foliões. Uma vez no local, os policiais teriam se deparado com um tumulto. "Os envolvidos foram afastados do serviço operacional preventivamente até o final da apuração", disse nota oficial da corporação.

Um dos presentes no local flagrou a situação. As imagens mostram o homem sentado ao chão, próximo a um isopor de bebidas. Várias pessoas aparecem ao redor dele no vídeo, e uma das mulheres presentes é atingida por spray de pimenta, disparado por um dos militares.

Com a dispersão do público, o homem é puxado pelas costas por um dos policiais, caindo em seguida e sendo, logo depois, atingido com um golpe de cassetete na barriga. A vítima ainda levou um chute nas costas quando já estava deitada no chão.