Quarto júri da Chacina da Messejana é adiado

A quarta sessão do júri da Chacina da Messejana ou Chacina do Curió foi adiada. O julgamento previsto para acontecer a partir do próximo dia 17 de março, momento no qual sete policiais militares sentariam no banco dos réus, agora segue sem data para acontecer.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que a determinação da Justiça para retirar de pauta o julgamento é devido a uma questão de saúde do magistrado que iria presidir a sessão. Conforme o despacho asssinado na 1ª Vara do Júri nessa quarta-feira (26), a ação será incluída "em momento oportuno".

Nesta próxima sessão devem ir a júri popular os PMs: Luís Fernando de Freitas Barroso, Renne Diego Marques, Farlley Diogo de Oliveira, Gildácio Alves da Silva, Daniel Fernandes da Silva, Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa e Francisco Flávio de Sousa.

Os agentes são acusados pelas mortes de 11 pessoas, assassinadas em novembro de 2015. A propagação de um boato de traição teria sido o primeiro acontecimento de uma série de outros mais violentos e sangrentos na Grande Messejana.

O processo conta com mais de 13.500 páginas e, segundo o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), "foi desmembrado em três para dar maior agilidade aos julgamentos".

OUTROS JULGAMENTOS

Em 2023, 20 policiais militares foram julgados por participação na chacina. O primeiro julgamento aconteceu de 21 a 25 de junho, com os quatro PMs condenados a penas que, somadas, ultrapassam 1.100 anos de prisão.

O segundo júri ocorreu de 29 de agosto a 6 de setembro, e os oito agentes acusados foram inocentados. Já no terceiro júri popular, de 12 a 16 de setembro, dois PMs foram condenados e seis absolvidos. Agora, resta agendar o júri de outros três réus.

VEJA LISTA DOS PMS QUE JÁ FORAM A JÚRI: