Mais sete PMs vão a júri pela Chacina da Messejana; saiba data do novo julgamento

Mais sete policiais militares acusados de participar da Chacina da Messejana ou Chacina do Curió vão sentar no banco dos réus. A Justiça do Ceará agendou uma nova sessão de júri para o próximo dia 17 de março, a partir das 9h, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.

A reportagem apurou que devem ir a júri na próxima sessão: Luis Fernando de Freitas Barroso, Renne Diego Marques, Farlley Diogo de Oliveira, Gildacio Alves da Silva, Daniel Fernandes da Silva, Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa e Francisco Flávio de Sousa

Em 2023, 20 policiais militares foram julgados por participação na chacina. O primeiro julgamento aconteceu de 21 a 25 de junho, com os quatro PMs condenados a penas que, somadas, ultrapassam 1.100 anos de prisão.

O segundo júri ocorreu de 29 de agosto a 6 de setembro, e os oito agentes acusados foram inocentados. Já no terceiro júri popular, de 12 a 16 de setembro, dois PMs foram condenados e seis absolvidos. Agora, resta agendar o júri de outros três réus.

O Diário do Nordeste acompanhará o julgamento.

COMO O JÚRI IRÁ FUNCIONAR

De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), os réus serão julgados pelo Conselho de Sentença (jurados) da 1ª Vara do Júri de Fortaleza, que decidirão se eles serão considerados culpados ou inocentes pelos crimes dos quais estão sendo acusados.

O rito da sessão contará com o sorteio dos jurados, todos eles populares, sem relação pessoal com o caso. Durante a sessão, estão previstas dezenas de depoimentos, entre os dos sobreviventes, testemunhas de defesa e de acusação.

Além dos réus em plenário, devem estar presentes os advogados de defesa, representantes do Ministério Público do Ceará (MPCE) na acusação e membros da Defensoria Pública do Ceará, como assistência de acusação, além dos familiares das vítimas.

O TJCE destaca que o processo conta com mais de 13 mil páginas "e foi desmembrado em três para dar maior agilidade aos julgamentos”.

"No início, foram denunciados 45 policiais militares, sendo aceita a denúncia contra 44 deles. No decorrer do processo, a Justiça, por meio da 1º Vara do Júri de Fortaleza, impronunciou 10 acusados, ou seja, nas circunstâncias avaliadas, segundo os autos, não existiam indícios suficientes de autoria para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri". TJCE

A CHACINA

11 pessoas foram mortas na chacina, em novembro de 2015. A propagação de um boato de traição teria sido o primeiro acontecimento de uma série de outros mais violentos e sangrentos.

Morreram na Chacina da Messejana: Álef Souza Cavalcante, 17 anos; Antônio Alisson Inácio Cardoso, 16 anos; Francisco Elenildo Pereira Chagas, 40 anos; Jardel Lima dos Santos, 17 anos; Jandson Alexandre de Sousa, 19 anos; José Gilvan Pinto Barbosa, 41 anos; Marcelo da Silva Mendes, 17 anos; Patrício João Pinho Leite, 16 anos; Pedro Alcântara Barroso do Nascimento Filho, 18 anos; Renayson Girão da Silva, 17 anos e Valmir Ferreira da Conceição, 37 anos.

VEJA LISTA DOS PMS QUE JÁ FORAM A JÚRI:

Antônio José de Abreu Vidal Filho

Marcus Vinícius Sousa da Costa

Wellington Veras Chagas

Ideraldo Amâncio

Gerson Vitoriano Carvalho

Thiago Veríssimo Andrade Batista de Carvalho

Josiel Silveira Gomes

Thiago Aurélio de Souza Augusto

Ronaldo da Silva Lima

José Haroldo Uchoa Gomes

Gaudioso Menezes de Mattos Brito Goes

Francinildo José da Silva Nascimento

Antônio Carlos Matos Marçal,

José Wagner Silva de Souza,

José Oliveira do Nascimento,

Antônio Flauber de Melo Brazil,

Clênio Silva da Costa,

Francisco Helder de Souza Filho

Maria Bárbara Moreira

Igor Beethoven Sousa Oliveira.

PMS QUEM DEVEM IR A JÚRI, MAS O JULGAMENTO SEGUE SEM DATA: