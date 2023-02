Ceará terá 6.839 agentes de segurança atuando na Operação Carnaval 2023

O Ceará contará com 6.839 agentes de segurança para reforçar as ações no Carnaval 2023, tanto em Fortaleza quanto no Interior. Os trabalhos começam nesta sexta-feira (17) a partir das 18h e vão até a Quarta-Feira de Cinzas (22), segundo plano operacional divulgado nesta quinta-feira (16) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com o planejamento, 124 municípios receberão reforço de efetivo de segurança, em parte do "Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), que vai monitorar as rodovias cearenses 24 horas por dia, com apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). 500 policiais do BPRE e 285 agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) atuarão para evitar acidentes nas CEs".

Veja o efetivo de segurança durante o Carnaval 2023

5.428 policiais militares (PMs)

313 policiais civis

660 bombeiros militares

140 profissionais da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce)

302 servidores da SSPDS

Polos carnavalescos

Em Fortaleza, os polos do Ciclo Carnavalesco, tais como Domingos Olímpio, Aterrinho da Praia de Iracema, Mercado dos Pinhões, Mocinha, Benfica, Passeio Público, Aerolândia, Cidade da Criança e os eventos Semear, terão reforço de policiamento e segurança.

A PMCE reforçará o efetivo ostensivo a pé, em viatura, motocicletas e a cavalo. Términos rodoviários que dão acessos a esses locais serão reforçados também.

"Em Fortaleza, os reforços ficam com as delegacias do 2° Distrito Policial (2° DP), 10° DP, 32° DP, 13° DP, 30° DP,

34° DP, Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), Delegacia da Defesa da Mulher (DDM), e Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)", diz plano.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) vai atender ocorrências de resgate e salvamento de pessoas, "com foco no trabalho de guarda-vidas em praias, lagoas e açudes e no serviço de busca e salvamento".

A Coordenadoria de Inteligência (Coin) e a Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS terão equipes de plantão para atender as ocorrências no Carnaval.

Conforme a SSPDS, a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) terá 44 servidores durante o feridão de festa.

Interior

No Interior, Juazeiro do Norte e Sobral terão profissionais de plantão na Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). São Benedito, Paracuru e Guaramiranga terão plantão nas Delegacias Municipais.

Núcleos da Pefoce funcionarão tanto na Capital quanto em Sobral, Juazeiro do Norte, Canindé, Quixeramobim, Iguatu, Tauá e Russas, com 140 servidores.

Estradas

As estradas estaduais contarão com 500 PMs do BPRE, unidade da PMCE. Em parceria com o Detran-CE, que terá 285 agentes, haverá reforço de fiscalização.



"O efetivo diário do BPRE trabalhará em 28 pontos fixos nas estradas, 82 postos avançados, 57 motos, 20 guinchos e 50 viaturas. As estradas cearenses serão monitoradas 24 horas por dia com auxílio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), em Fortaleza, e nos municípios que contam com equipamentos de videomonitoramento", informa a SSPDS.