Dupla rouba arma de fogo e colete balístico de vigilante de supermercado em Fortaleza; veja vídeo

Criminosos roubaram instrumentos de trabalho de um vigilante e pertences de clientes, em um supermercado, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, na noite da última terça-feira (14). A ação criminosa foi filmada por câmeras instaladas no local.

No vídeo, é possível ver os dois assaltantes saírem do estabelecimento comercial, renderem o vigilante e subtraírem uma arma de fogo e um colete balístico.

Na sequência, um criminoso ainda aborda um cliente e toma algum pertence. Depois, a dupla fugiu em um veículo Volksvagen Gol, de cor branca, segundo uma fonte da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Ninguém foi preso, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou que a Polícia Civil, por meio do 13º Distrito Policial (Cidade dos Funcionários), investiga o roubo.

"Boletins de Ocorrência (BOs) foram registrados no 13º Distrito Policial (DP), unidade que realiza diligências em conjunto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), que também foi acionada para a ocorrência."

A SSPDS destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o 181, o Disque-Denúncia da Secretaria, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser enviadas pelo número (85) 3101-2050, do 13º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.

