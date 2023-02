Guerra entre facções no Lagamar: homem é morto na saída de supermercado na Cidade dos Funcionários

Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros no dia do seu aniversário, na saída de um supermercado, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, na última quarta-feira (15). Ele é mais uma vítima de uma guerra entre facções criminosas, pelo comando do tráfico de drogas na região do Lagamar. Outras cinco mortes relacionadas ao conflito já teriam ocorrido neste ano.

De acordo com informações de fontes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), que pediram para não serem identificadas, Israel Marques Spiller, conhecido como 'Playboy', foi perseguido por rivais e executado a tiros, dentro de um veículo Toyota Corolla.

8 disparos, pelo menos, foram efetuados contra o carro. Israel morreu no local. Uma mulher, que seria a companheira da vítima e estaria no carro, saiu ilesa. Pelo menos dois homens, que utilizavam coletes balísticos, cometeram o crime e fugiram em seguida.

Segundo um policial militar que atuou na área do Lagamar, a vítima era gerente de uma "boca" (ponto de tráfico de drogas) no Lagamar, ligado a uma facção cearense. A suspeita é que o crime tenha sido cometido por uma facção carioca, que quer tomar o domínio daquela região.

A SSPDS confirmou, em nota, que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência de homicídio.

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso está a cargo do DHPP, unidade que realiza diligências para elucidar os fatos."

A Pasta destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS; para (85) 3101-0181, o WhatsApp; e o telefone (85) 3257-4807. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Outros homicídios na guerra entre as facções

Conforme uma fonte da SSPDS, pelo menos outros cinco homicídios já foram registrados em 2023, na guerra entre as facções cearense e carioca pelo domínio do tráfico de drogas no Lagamar.

Primeiro, a facção carioca foi até o Lagamar e matou dois rivais. Em outro dia, os criminosos tentaram repetir o roteiro, mas os integrantes da organização criminosa cearense já estavam preparados e mataram dois inimigos em um carro.

No último dia 9 de fevereiro, a facção cearense foi até o bairro da Messejana para matar um suposto membro do grupo criminoso rival, identificado como Maciel Oliveira Cavalcante, o 'Jogador', de 28 anos, dentro de uma residência.

'Jogador' era suspeito de estar nos ataques às "bocas" do Lagamar. Ele respondia a pelo menos seis homicídios, dois roubos, receptação, organização criminosa e Crimes do Sistema Nacional de Armas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil