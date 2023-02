Suspeito de lavar dinheiro em igrejas evangélicas assume lugar de 'Gegê do Mangue' e vira nº 2 de Marcola

Valdeci Alves dos Santos, conhecido como 'Colorido', de 51 anos, principal alvo da Operação Plata, deflagrada no Ceará e em outros 8 estados na última terça-feira (14), é apontado pelas autoridades como o "número 2" do comando geral de uma facção de origem paulista. O posto foi assumido após a morte de Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue', e Fabiano Alves de Souza, o 'Paca', em território cearense, há exatos 5 anos.

A facção paulista tem atuação em todo o Brasil e até em outros países e tem o tráfico de drogas como principal atividade. 'Colorido' e Marcos Roberto de Almeida, o 'Tuta', de 52 anos, passaram a ditar as ordens gerais da facção nas ruas em 2018 e, na cadeia hierárquica da organização criminosa, estão abaixo apenas de Marcos Willians Herbas Camacho, o 'Marcola'.

A Operação Plata desarticulou um braço da facção paulista, ligado a 'Colorido' e suspeito de realizar a lavagem do dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A quadrilha teria "lavado" pelo menos R$ 23 milhões, com a compra de imóveis, fazendas, rebanhos bovinos e até com o uso de igrejas evangélicas.

A investigação é originária do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), onde estão instaladas 7 igrejas evangélicas que teriam sido utilizadas no esquema criminoso. Uma oitava igreja investigada fica em São Paulo.

Operação Plata cumpriu mandados em igrejas evangélicas

No Ceará, o Ministério Público Estadual (MPCE), através do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), cumpriu um mandado de busca e apreensão contra uma mulher, na Avenida da Abolição, no bairro Meireles, área nobre de Fortaleza.

A reportagem apurou que a mulher em questão é filha de um operador financeiro da facção e também é suspeita de lavagem de dinheiro. Na residência dela, os promotores de Justiça apreenderam documentos que comprovam a relação dela com o chefe da facção e aparelhos celulares, além de reterem o documento de um veículo de luxo, da marca BMW.

Quem é 'Colorido' na facção criminosa

Valdeci Alves dos Santos foi alvo de um mandado de prisão preventiva na Operação Plata, cumprido na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Brasília, onde ele está detido desde abril do ano passado, poucos dias depois de ser preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma estrada em Salgueiro, Pernambuco.

Além de 'Colorido', outros integrantes da alta cúpula da facção paulista estão presos na Penitenciária Federal de Brasília, como o chefe máximo 'Marcola' e Gilberto Aparecido dos Santos, o 'Fuminho', homem de confiança de Marcos Herbas Camacho e articulador dos assassinatos de 'Gegê' e 'Paca', crimes pelos quais ele está detido.

'Colorido' era procurado pela Polícia Federal (PF) desde agosto de 2014, quando foi beneficiado por uma saída temporária do sistema penitenciário e não retornou. As investigações policiais apontavam que o líder da facção passou um tempo escondido na Bolívia, de onde coordenava o tráfico internacional de drogas, segundo reportagem do jornalista Josmar Jozino, publicada no site Uol, em 25 de abril de 2022.

De acordo com um investigador do crime organizado no Ceará (que pediu para não ser identificado), 'Colorido' assumiu a posição de "número 2" da facção paulista, junto com Marcos Roberto de Almeida, o 'Tuta', de 52 anos, após a morte de 'Gegê do Mangue', que exercia a função.

O Ministério da Justiça descreveu 'Colorido', enquanto ele estava foragido, como "integrante da cúpula de organização criminosa paulista, é considerado um dos principais fornecedores de drogas para os estados da região Sudeste". Conforme o Órgão, ele tinha atuação também no Nordeste do Brasil e em países da América do Sul e era acusado pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Conforme as investigações do Ministério Público do Rio Grande do Norte, 'Colorido' tinha como "braço direito" no esquema de lavagem de dinheiro o irmão, Geraldo dos Santos Filho, conhecido como Pastor Júnior - que já foi preso por uso de documento falso e condenado por tráfico de drogas, mas cumpria a pena em regime semiaberto, antes da Operação Plata.

Morte de 'Gegê' e 'Paca' no Ceará

Os assassinatos de Rogério Jeremias de Simone e Fabiano Alves de Souza completaram 5 anos, nesta quarta-feira (15). A dupla foi morta a tiros, em uma reserva indígena em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

As investigações policiais apontaram que 'Gegê do Mangue' e 'Paca' foram surpreendidos e executados por membros da própria facção criminosa, após um voo de helicóptero. O crime teria sido ordenado pelo alto comando da facção, que desconfiava que a dupla estaria desviando dinheiro do tráfico de drogas, para luxar no Ceará.

Os assassinatos de Rogério Jeremias de Simone e Fabiano Alves de Souza completaram 5 anos, nesta quarta-feira (15)

Passados 1.825 dias das mortes, o processo principal acerca do duplo homicídio se aproxima de oito mil páginas. Dez pessoas são acusadas pelo crime. Uma delas, o piloto Felipe Ramos Morais está solto; outros réus estão presos em unidades de Segurança Máxima; e alguns acusados seguem foragidos.

