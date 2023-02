Carnaval de Fortaleza tem reforço na frota de ônibus e bloqueios no trânsito; veja detalhes

O transporte coletivo de Fortaleza contará com 42 veículos extras para o Carnaval, entre o sábado (18) e a terça-feira (21). O reforço será distribuído entre o Aterrinho da Praia de Iracema, a Av. Domingos Olímpio e o Terminal de Messejana. O plano operacional para o período foi apresentado pela Prefeitura Municipal, em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (16).

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), os carros extras ficarão disponíveis entre 19h e 03h da manhã do dia seguinte durante o Carnaval. Na terça-feira (21) e na quarta-feira de Cinzas, a frota reserva fica à disposição de 7h da manhã até 20h.

A frota contará com 1.027 veículos no sábado (18). Já no domingo, segunda e terça, opera de forma semelhante aos domingos e feriados, com aproximadamente 507 veículos. Na quarta-feira de Cinzas, parte das linhas terá frota em funcionamento equivalente ao dos dias úteis.

No Domingo de Carnaval, os usuários poderão usufruir da tarifa social, pagando R$3,30 para a tarifa inteira, e R$ 1,50 para a tarifa estudantil.

As estações de corredor exclusivo na Av. Aguanambi e na Av. Bezerra de Menezes operam normalmente no sábado e na quarta-feira de Cinzas. Nos outros dias, domingo, segunda e terça-feira, as estações estarão fechadas.

Bloqueios no trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) promoverá bloqueios provisórios para permitir maior fluidez e agilidade do público. Ao todo, 200 agentes e orientadores de tráfego disciplinarão a circulação de veículos.

Na Praia de Iracema, durante todos os dias de Carnaval, o acesso ao Aterrinho da Praia de Iracema será bloqueado para veículos de 14h à 1h da manhã. A interdição na Av. Beira-Mar compreenderá o trecho entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús. A Rua João Cordeiro também estará bloqueada entre a Av. Historiador Raimundo Girão e Av. Beira-Mar. Neste trecho, haverá coibição de estacionamento desde as 7h da manhã.

O Polo da Mocinha contará com bloqueio viário nas ruas João Cordeiro com Tenente Benévolo, Alfredo Prudente com Ten. Benévolo, Deputado Moreira da Rocha com Padre Pita e Pe. Climério com Antônio Augusto. A interdição também será de 14h à 1h da manhã.

O acesso de moradores e hóspedes dos hotéis localizados nos trechos bloqueados será garantido, garante a AMC. O órgão aconselha a apresentação do comprovante de endereço aos agentes de trânsito nos postos de bloqueio. Os veículos com pessoas com deficiência também terão acesso permitido para desembarque.

Na Av. Domingos Olímpio, sede do tradicional desfile de Maracatu, o órgão promoverá a interdição da via, a partir de 15h, entre as avenidas Universidade e Aguanambi. A medida se estenderá às vias que dão acesso a este trecho a partir das ruas Joaquim Magalhães e Antônio Pompeu. A atuação se encerrará à 1h da manhã.

Já o entorno do Mercado dos Pinhões, localizado na Praça Visconde de Pelotas, também será bloqueado, de 14h à meia-noite. As equipes estarão nas esquinas das ruas Visconde de Pelotas com Gonçalves Ledo e também Visconde de Pelotas com Nogueira Acioli. A coibição de estacionamento nos trechos terá início às 8h da manhã.

A Praça João Gentil (Gentilândia), no Benfica, ficará interditada a partir de 10h na Rua Waldery Uchoa com Av. 13 de Maio e nas ruas Paulino Nogueira com Marechal Deodoro, Paulino Nogueira com Santo Antônio e João Gentil com Paulino Nogueira. Agentes e orientadores de tráfego atuarão no polo até as 22h.

Legenda: Ao todo, 200 agentes e orientadores de tráfego disciplinarão a circulação de veículos no Carnaval Foto: Helene Santos

Segurança

A segurança municipal ficará a cargo de 696 guardas municipais distribuídos nos principais polos carnavalescos e nos sete terminais de ônibus de Fortaleza. O trabalho consistirá no patrulhamento nas ruas e nas paradas de ônibus, além de dar apoio às ações de fiscalização da Prefeitura, junto à Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e da AMC.

Além do patrulhamento a pé, a Beira-Mar contará, ainda, com guardas municipais da Inspetoria de Ciclopatrulhamento (Iciclo) em bicicletas, agentes em motocicletas e guarda-vidas da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) de plantão, durante todo o período festivo.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também dará cobertura na região por meio de patrulhas com ações preventivas e ostensivas. Já o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará dará apoio na Av. Domingos Olímpio, com 10 bombeiros a cada dia e uma ambulância de resgate.

Assistência Médica

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) atuará com a instalação de três Postos Médicos Avançados (PMA), sendo um por polo carnavalesco: Aterrinho da Praia de Iracema, Praça João Gentil (Gentilândia) e Avenida Domingos Olímpio. Cada PMA contará com duas unidades móveis de atendimento (ambulância), sendo uma de suporte avançado e uma de suporte básico, cada um deles contando com 10 profissionais.

Se necessário a remoção de pacientes do local, as unidades móveis farão o translado para os seguintes hospitais: Instituto Dr. José Frota (IJF) em caso de grandes traumas; Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura (Frotinha Antônio Bezerra); Hospital Distrital Maria José Barros de Oliveira (Frotinha Parangaba); Hospital Distrital Gonzaga Mota (Gonzaguinha Barra) para emergências obstétricas, e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros Cristo Redentor, Vila Velha, Edson Queiroz e Praia do Futuro.

Proteção de crianças e adolescentes

Os polos Aterrinho da Praia de Iracema, Mercado dos Pinhões e Benfica e a Av. Domingos Olímpio receberão ação protetiva por meio da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci). O objetivo é acompanhar possíveis casos de violação de direitos praticados contra crianças e adolescentes.

No total, 26 educadores sociais e técnicos da Funci e do Programa Ponte de Encontro realizarão a abordagem social para identificar situações como trabalho infantil, situações de negligência e violência.

Nos festejos da Av. Domingos Olímpio, o Conselho Tutelar atuará com efetivo extra de dois servidores, das 16h às 4h, presencialmente, em espaço destinado ao órgão. Uma hora após o encerramento dos desfiles, os profissionais se deslocarão à sede do plantão para o cumprimento dos expedientes necessários. O procedimento de encaminhamento das demandas à autoridade tutelar ocorrerá da forma adotada durante o período do Pré-Carnaval.

As demandas que forem identificadas pelas equipes de abordagem especializada de rua serão direcionadas à autoridade tutelar de serviço, a qual decidirá acerca dos procedimentos a serem adotados. Os conselheiros tutelares contarão com o suporte do sobreaviso técnico do Núcleo de Apoio aos Conselhos Tutelares (Nuap) da Funci.

Fiscalização

Dos dias 18 a 21 de fevereiro, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) atuará nas festas do carnaval de Fortaleza com 754 profissionais, entre coordenadores, fiscais e auxiliares, com equipes fixas e volantes.

A fiscalização realizará o controle do comércio ambulante não autorizado, as obstruções irregulares em logradouros, o cumprimento das autorizações emitidas para os permissionários e o uso indevido de paredões de som. As equipes também farão apreensões de estruturas irregulares e garrafas de vidro, produtos inflamáveis, além de materiais proibidos pela Vigilância Sanitária, como os cigarros eletrônicos.