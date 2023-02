Sisu 2023 oferece mais de 11 mil vagas no Ceará em processo seletivo; saiba como se inscrever

Com 11.333 vagas, o Ceará é o 10º Estado do Brasil com mais oportunidades em universidades públicas no Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023, de acordo com lista divulgada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na manhã desta quinta-feira (16), data em que abrem as inscrições.

Em todo o Brasil, são 226.399 oportunidades, disponibilizadas em 128 instituições, sendo 63 universidades federais.

"No site do Sisu, é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos, turnos, instituições e localização", lembra o ministro.

No Ceará, as vagas são ofertadas na Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

As inscrições seguem até 24 de fevereiro no site do Sisu. Os candidatos terão a oportunidade de conferir o resultado da chamada regular no dia 28 do mesmo mês. Entre os dias 2 e 8 de março, ocorrerá a fase de matrícula.

Para participar da lista de espera, o estudante que não tiver sido contemplado na chamada regular poderá manifestar interesse de 28 de fevereiro a 8 de março.

A convocação dos candidatos da última etapa, por parte das universidades, está prevista para ocorrer a partir de 13 de março.

Veja a lista de vagas por Estado no Sisu 2023:

Minas Gerais - 29.116 Paraíba - 18.888 Bahia - 17.394 Rio de Janeiro - 16.847 Rio Grande do Sul - 15.822 Rio Grande do Norte - 13.632 São Paulo - 13.235 Pernambuco - 12.999 Paraná - 11.978 Ceará - 11.333 Mato Grosso - 8.122 Alagoas - 7.788 Goiás - 6.826 Piauí - 6.253 Santa Catarina - 6.012 Sergipe - 5.856 Espírito Santo - 4.784 Maranhão - 4.758 Mato Grosso do Sul - 4.366 Amazonas - 2.781 Pará - 2.490 Acre - 1.880 Amapá - 1.377 Distrito Federal - 1.012 Roraima - 850

Saiba o passo a passo para a inscrição:

Realizar o primeiro login no site do Sisu, com seu número de inscrição e senha do Enem do ano anterior

Confirmar seus dados

Pesquisar vagas disponíveis na instituição, cidade ou curso pretendido

Escolher os cursos desejados (são até duas opções)

Acompanhar a nota de corte e a classificação parcial nos cursos escolhidos e aguardar o resultado da primeira chamada

Manifestar interesse em participar da lista de espera, caso não seja selecionado na primeira chamada

