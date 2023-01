Sisu 2023: UFC vai ofertar 6,3 mil vagas em Fortaleza e no Interior

A Universidade Federal do Ceará (UFC) vai oferecer, neste ano, 6.308 vagas em 111 cursos de graduação presencial nos campi de Fortaleza, Sobral, Quixadá, Russas, Crateús e Itapajé. As vagas serão ocupadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições começam no dia 16 de fevereiro e seguem até o dia 24 do mesmo mês.

A quantidade de vagas ofertadas pela instituição para cada curso, semestre e modalidade de concorrência está no Termo de Adesão publicado pela UFC nessa terça-feira (24). Conforme o documento, poderão concorrer apenas os candidatos que obtiveram nota maior que zero em todas as provas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Já na primeira edição do Sisu, a universidade deve ofertar todas as vagas disponíveis para os dois semestres letivos (2023.1 e 2023.2), o que significa que a UFC não participará da segunda edição da seleção no meio do ano.

Sisu

Os candidatos a vagas em instituições públicas de ensino superior devem se inscrever no Sisu entre 16 e 24 de fevereiro. O resultado da Chamada Regular está previsto para o dia 28 de fevereiro.

De acordo com a UFC, as normas específicas de seleção e matrícula na universidade serão especificadas em edital próprio, que será publicado no site do Sisu na UFC após a divulgação do edital do Ministério da Educação (MEC).