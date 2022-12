Calendários de inscrições do Sisu, do Prouni e do Fies são antecipados; veja novas datas

O Ministério da Educação (MEC) decidiu antecipar os calendários de inscrições para os principais programas de acesso ao ensino superior em 2023: o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os editais com os critérios e cronogramas específicos serão publicados em janeiro.

Segundo a pasta, a antecipação dos prazos possibilita maior alinhamento com os calendários acadêmicos das instituições de ensino públicas e privadas do país.

Todos os três processos seletivos consideram a nota obtida pelo candidato na edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano anterior. Só o Prouni, segundo o MEC, poderá utilizar ainda notas do Enem de 2021. Em relação ao Fies, pode se inscrever qualquer pessoa que concorreu ao exame desde 2010.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no portal Acesso Único.

Sisu

O Sisu é o sistema que seleciona candidatos para vagas em instituições públicas de ensino superior com base na nota do Enem. Os candidatos podem consultar as vagas disponíveis e apontar interesse em instituições e cursos específicos.

Prouni

O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior.

Fies

O Fies financia cursos superiores não gratuitos a estudantes que não têm como pagar aqueles valores naquele momento.

Veja o calendário

Sisu

Inscrições: 16 a 24 de fevereiro

Resultado: 28 de fevereiro

Prouni

Inscrições: 28 de fevereiro a 3 de março

Resultados: 1ª chamada – 7 de março | 2ª chamada – 21 de março

Fies

Inscrições: 7 a 10 de março

Resultado: 14 de março.