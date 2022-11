Resultado do Enem 2022 será divulgado em fevereiro, diz MEC

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nesta segunda-feira (21), que o resultado da edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado no dia 13 de fevereiro de 2023. O gabarito oficial do exame, porém, será liberado já nesta quarta-feira (23), às 18 horas.

"Foi um exame de sucesso. Tivemos poucos casos de reaplicação e as taxas de abstenção foram dentro da normalidade histórica", avaliou o ministro Victor Godoy em coletiva à imprensa, em Brasília.

O MEC informou também que, no primeiro dia de aplicação da prova, a taxa de abstenção foi de 27,9%. Já no segundo dia, o percentual de inscritos que faltaram foi de 31,9%.

Banco de questões

Na coletiva, Godoy disse ainda que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelo Enem, tem trabalhado para atualizar o Banco Nacional de Itens (BNI), que reúne as questões colocadas no exame.

Em meio a denúncias de que o BNI sofra escassez de perguntas, o ministro afirmou que foram montadas questões inéditas neste ano, por exemplo. Contudo, os itens não teriam passado por todos os processos necessários, como elaboração, revisão e pré-teste com os estudantes, de acordo com o Uol.

Enem 2022

O Enem deste ano ocorreu nos últimos dias 13 e 20 de novembro. Se inscreveram para o exame quase 3,4 milhões de estudantes de todo o País, adesão que está entre as menores registradas desde que a prova passou a ser uma das principais portas de entrada para a universidade no Brasil.

Cronograma do Enem 2022

Divulgação do gabarito oficial: 23 de novembro de 2022

Solicitação de reaplicação da prova: 21 a 25 de novembro de 2022

Reaplicação/Enem PPL: 10 e 11 de janeiro de 2023

Divulgação do resultado: 13 de fevereiro de 2023