Jovem chega a local de prova, sai para fumar e se atrasa para o Enem em Fortaleza; veja vídeo

A jovem Sarah Vivian Gomes, de 20 anos, perdeu o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 em Fortaleza por um minuto de atraso, pois havia saído para fumar um cigarro. Ela chegou ao seu local de prova às 12h50 deste domingo (13), mas aproveitou o tempo restante para fumar, pois, conforme o relato, sofre de ansiedade.

Sarah foi barrada por volta das 13h, que é o horário oficial de fechamento dos portões para quem vai fazer a prova. O local do exame da jovem era na Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Ela disse que ainda havia tempo e que tentou argumentar com o segurança: "Eu me preparei, estudei. Faltava um minuto no meu celular, não custava nada deixar eu entrar".

Em entrevista à TV Verdes Mares, a candidata, que já fez Teatro na Universidade Federal do Ceará (UFC), disse que pretende cursar Design. Sarah contou que mesmo perdendo o primeiro dia, vai comparecer no segundo.

"Eu cheguei aqui com 10 minutos para fumar um cigarro, eu sou ansiosa. Vou sim tentar [ir para o segundo dia de provas], não custa nada, eu quero estudar, pretendo fazer Design", relata a jovem.

Provas

Ao todo, segundo informações do Ministério da Educação, cerca de 3,4 milhões de candidatos estavam aptos a realizar o exame em mais 1,7 mil municípios neste domingo.

No primeiro dia de prova, são respondidas questões objetivas de linguagens e ciências humanas, além da prova redação.

O segundo fim de semana do Enem ocorreu no próximo dia 20 de novembro, com as provas de matemática e ciências da natureza.

