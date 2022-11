Quem são os povos e comunidades tradicionais, tema da redação do Enem?

Tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 no primeiro dia de provas neste domingo (13), os povos e comunidades tradicionais brasileiros possuem mais de 20 representações em todo o País. Os mais conhecidos e em maior número são os indígenas e quilombolas.

Quem compareceu à prova foi convidado a escrever uma redação e oferecer uma proposta de intervenção para o tema "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil", anunciado pelo Ministério da Educação (MEC) após o início do exame.

Povos e comunidades tradicionais

De acordo com Governo Federal, Povos e Comunidades Tradicionais são "grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição".

A definição conta na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), decretada em 7 de fevereiro de 2017 por meio da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania.

Entre esses povos estão os indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais de matriz africana ou de terreiro, ribeirinhos, caboclos, entre outros. Ao todo, são 28 tipos, de acordo com o portal g1. Confira lista:

Andirobeiras

Apanhadores de Sempre-vivas

Caatingueiros

Caiçaras

Castanheiras

Catadores de Mangaba

Ciganos

Cipozeiros

Extrativistas

Faxinalenses

Fundo e Fecho de Pasto

Geraizeiros

Ilhéus

Indígenas

Isqueiros

Morroquianos

Pantaneiros

Pescadores Artesanais

Piaçaveiros

Pomeranos

Povos de Terreiro

Quebradeiras de Coco Babaçu

Quilombolas

Retireiros

Ribeirinhos

Seringueiros

Vazanteiros

Veredeiros

