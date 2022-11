Enem 2022: Redação tem como tema 'valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil'

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 é "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil". A redação é parte da prova aplicada no primeiro dia de exame, realizado neste domingo (13). A informação foi confirmada pelo ministro da Educação, Victor Godoy, nas redes sociais da pasta.

O tema proposto para a redação deste ano é o mesmo para quem faz o Enem Digital. A prova teve início às 13h30 e todos os candidatos pelo país terão até as 19h para terminar o exame.

Legenda: Tema da redação foi divulgado pelo ministro da Educação Foto: reprodução/Twitter

Prova no Brasil

Ao todo, segundo informações do Ministério da Educação, cerca de 3,4 milhões de candidatos estavam aptos a realizar o exame em mais 1,7 mil municípios neste domingo.

No primeiro dia de prova, serão respondidas questões objetivas de linguagens e ciências humanas, além da prova subjetiva de redação.