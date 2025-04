Após acolher jovem que estaria em dificuldade financeira, líder religiosa sofre golpe de R$ 18 mil

Uma líder religiosa de Águas Lindas de Goiás (GO) sofreu um golpe após abrigar um jovem de 21 anos em sua residência. Segundo ela, o rapaz alegou que estava passando por dificuldades financeiras e pediu ajuda.

No entanto, de acordo com a Polícia Civil, aproveitando a boa vontade da mulher, o jovem teria furtado os documentos dela e de sua filha, que é uma pessoa com deficiência, para realizar um empréstimo no valor de R$ 18 mil. As autoridades ainda investigam o possível envolvimento de outro suspeito.

Segundo o g1, o empréstimo foi realizado no primeiro semestre de 2024. Meses depois, a mulher percebeu que os valores das parcelas estavam sendo descontados do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que sua filha recebia.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, João Carlos Freitas Junior, o empréstimo realizado no nome da filha foi depositado em uma conta criada pelo suspeito no nome da líder religiosa.

“O empréstimo foi feito no nome da filha, mas usando os documentos da mãe que é a tutora. Como se a mãe estivesse abrindo [o empréstimo] em nome da filha”, detalhou o delegado.

Ao realizar um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, na Região Administrativa do Sol Nascente, no Distrito Federal, a polícia descobriu documentos que sugerem que o homem já teria feito outra vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do DF.