Funcionária da Renner acusa cliente negra de roubar roupas em loja do Rio; Polícia investiga racismo

A Polícia investiga um suposto caso de racismo ocorrido em um shopping no Rio de Janeiro. Conforme relatos de testemunhas, o episódio ocorreu na loja Renner, nesse sábado (12). Uma funcionária da loja teria acusado uma cliente negra de roubar roupas. As informações são do Metrópoles.

O caso repercutiu após populares publicarem sobre o episódio nas redes sociais. De acordo com uma cliente, a funcionária acusou a cliente sem apresentar provas. Policiais foram acionados ao local e o caso foi registrado na 29ª Delegacia em Madureira.

A Renner considerou o episódio como 'inaceitável' e disse por nota que a funcionária foi demitida. A loja ainda lamentou o episódio e disse prestar apoio à vítima.

“A abordagem realizada foi totalmente inadequada e não está alinhada aos valores das Lojas Renner, por isso a colaboradora responsável já não faz mais parte do quadro de colaboradores da companhia. Nos sensibilizamos, lamentamos profundamente o ocorrido e daremos apoio à cliente, nos colocando à sua disposição”, informou a empresa.

DETALHES DO CASO

Uma parente da vítima contou que a prima estava no provador quando foi surpreendida por uma funcionária, já a coagindo e a empurrando contra a parede.

Um vídeo mostra o exato momento em que a cliente discute com a funcionária. “Ela falou: tira tudo que tá dentro da bolsa. Me dá a bolsa que eu vi você pegando”, disse uma das testemunhas.

Outros clientes demonstraram insatisfação com a situação e protestaram em frente à loja. O caso permanece sob investigação.