Confusão na Shein em SP teria ocorrido por fila preferencial, diz mulher que abriu B.O; veja vídeo

A confusão que ocorreu no último sábado (12) na inauguração da loja física da Shein, em São Paulo, teria se dado devido à existência de uma fila presencial. A versão é de Ariane Farias, uma jovem de 24 anos que estava na fila e prestou boletim de ocorrência por lesão corporal após ter se machucado na briga.

De acordo com Ariane, o tumulto começou quando um segurança da loja alertou que havia uma fila preferencial para idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. Então, algumas pessoas que estavam próximas à entrada teriam reclamado e ameaçado "invadir" o estabelecimento.

A jovem conta que uma das pessoas acertou o rosto de seu sobrinho de dois anos de idade e que idosos e uma gestante chegaram a ser derrubados na confusão. As informações são do G1.

Agressão corporal

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência às 10h37. Ariane conta que foi ao ambulatório local junto ao irmão e à cunhada antes disso, devido a arranhões causados no tumulto.

Com a chegada da PM, foram identificadas duas mulheres que teriam agredito a família de Ariane e foi registrado um boletim de ocorrência. A jovem foi durante a tarde ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de um exame de corpo de delito.

Fila preferencial

Em nota, a Shein afirmou que havia uma fila preferencial para a entrada na loja e declarou que "atuou rapidamente, em conformidade com a segurança do Shopping Vila Olímpia, para controlar as situações adversas relativas à aglomeração de pessoas, dentro e fora do shopping".

Mais de mil pessoas conseguiram visitar a primeira loja física da empresa no Brasil no último sábado, sendo que a fila chegou a acumular cerca de 3 mil pessoas.

Devido à confusão, a loja fechou mais cedo, às 17h30. A empresa resolveu não fechar no horário previsto anteriormente, às 21h30, para se programar para os próximos dias, como informa a assessoria.

Por isso, os funcionários tiveram que manter a distribuição de senhas ao longo da semana. Neste domingo (13) e na terça-feira (15), serão 500. Já na segunda (14) e na quarta (16), serão 800.

Além disso, os clientes devem entrar com apenas quatro peças por vez nos provadores, com limite de permanência de 20 min, para auxiliar os funcionários e liberar o espaço para outros consumidores.