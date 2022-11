Inauguração de loja da Shein tem filas, confusão e brigas em São Paulo; veja vídeo

A abertura da primeira loja física da Shein no Brasil causou alvoroço neste sábado (12). O estabelecimento foi instalado no Shopping Vila Olímpia, na capital paulista, onde pessoas se colocaram em fila desde as 6h da manhã para conferir os produtos da gigante chinesa, segundo relatos na internet. As informações são do Uol.

A multidão de pessoas deu a volta no quarteirão nesta manhã. De acordo com a da assessoria da empresa, cerca de 3 mil pessoas aguardavam para comprar na loja até as 12h de deste sábado.

Foi necessário reorganizar o atendimento e adotar uma estratégia dividida por turnos para a entrada de consumidores na loja.

Outra medida adotada foi o fechamento da unidade mais cedo neste sábado, às 17h30. A empresa resolveu não fechar no horário previsto anteriormente, às 21h30, para se programar para os próximos dias, como informa a assessoria.

Por isso, os funcionários tiveram que manter a distribuição de senhas ao longo da semana.

Neste domingo (13) e na terça-feira (15), serão 500. Já na segunda (14) e na quarta (16), serão 800.

Além disso, os clientes devem entrar com apenas quatro peças por vez nos provadores, com limite de permanência de 20 min, para auxiliar os funcionários e liberar o espaço para outros consumidores.

Confusão

O alvoroço não é para menos: a empresa chinesa cativou clientes mundo afora com os preços baixos e a variação de produtos e tamanhos.

Entre este sábado e quarta-feira, a loja disponibiliza 11 mil peças para compra em São Paulo. Buscando aproveitar a novidade, os clientes causaram alvoroço e brigas na inauguração.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Em uma das imagens divulgadas nas redes sociais sobre a confusão nesta data, é possível ver pessoas discutindo e tendo que ser contidas por outros para não partir para a agressão física.

