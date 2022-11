Advogada é atacada com 27 tesouradas por cabeleireiro em São Paulo

De acordo com a advogada Júlia Castro, que foi atacada a tesouradas por um cabeleireiro em Aparecida, no interior de São Paulo, o profissional gritava que precisava "enfiar a espada na serpente" enquanto lhe desferia os golpes. O relato foi feito à Record TV.

Segundo a polícia, o homem fugiu do local após o ato e foi encontrado logo depois dizendo “palavras desconexas”. Para os agentes, ele estava em surto.

A vítima contou, ainda, que é cliente do cabeleireiro há um ano, com quem marcou horário na véspera do seu aniversário, que foi em outubro. Ela chegou a postar fotos do cabelo durante o serviço contratado. Mesmo depois do ocorrido, ela, que ficou com vários machucados pelo corpo, decidiu manter a celebração da nova idade.

"Ele realmente queria me matar"

A advogado explicou como ocorreu o crime. Naquele dia, o prestador de serviços desabafou sobre o fato de a mãe estar perto da morte, visivelmente chateado. Os dois conversaram e, perto da finalização do trabalho, o homem começou a atacá-la com uma tesoura pelas costas.

"Eu sempre fui lá, ele me tratava muito bem, era calmo. Mas, nesse dia, percebi algo estranho [...] Para mim, ficou claro que ele realmente queria me matar", relatou.

Mesmo com a vítima reagindo em luta corporal contra o agressor, ele continuou desferindo os golpes, causando machucados em suas pernas. A mulher foi socorrida por vizinhos, que separaram a briga e levaram-na para um hospital. "Foi o maior livramento da minha vida", afirmou.

O homem passou por exames psicológicos e foi preso por tentativa de homicídio. A advogada foi atendida e já recebeu alta.

