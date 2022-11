Gabarito oficial do Enem será divulgado quarta-feira (23), diz ministro da Educação

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 será divulgado nesta quarta-feira (23), às 18h. A informação foi confirmada pelo ministro da Educação, Victor Godoy, em entrevista coletiva nesta segunda (21).

Apesar da divulgação oficial do gabarito, a nota final ainda não pode ser calculada, já que o resultado final do Enem não é apenas a soma dos acertos das questões.

Dados do exame

Na mesma coletiva, o ministro divulgou balanço do exame. No primeiro dia de prova, realizado no dia 13 de novembro, 26,7% dos inscritos não compareceram ao local de aplicação.

Neste dia, foram aplicadas as provas de linguagens (português, língua estrangeira, artes e educação física) e de ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia) e a redação.

No segundo domingo (20), 31,9% dos inscritos não fizeram o exame. Esta foi a vez das provas de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

Enquanto isso, a taxa de abstenção do Enem digital ficou acima de 50%, o que segundo Victor Godoy significa a falha no sistema. "O fato é que o Enem digital ainda não deslanchou. O Inep tem essa missão de buscar de que maneira consegue trazer tecnologia, inovação e atratividade", relatou o ministro.

Para os que perderam o Enem por um motivo justificado, é possível pedir a reaplicação da prova até sexta-feira (25), por meio do site do Inep.

