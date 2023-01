UFC divulga resultado da prova da Casa de Cultura; veja lista

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou, nesta quarta-feira (4), o resultado das provas para o primeiro semestre das Casas de Cultura estrangeira.

O exame, que precisou ser reaplicado no dia 18 de dezembro de 2022 por conter questões iguais às aplicadas no semestre anterior, teve a oferta de 1.051 vagas. Destas, 666 foram destinadas a ingressantes no semestre inicial e 385 para teste de nível.

>> Veja a lista de classificados

"De acordo com o que estabelece o Edital nº 10/2022 e seus anexos, torna pública a convocação para a matrícula dos candidatos aprovados e classificados dentro das vagas ofertadas para o semestre letivo de 2023.1, das Casas de Cultura Estrangeira, conforme orientações do Edital nº 01/PREX/2023 e da lista de classificados", informou a Pró-Reitoria de Extensão da UFC.

Prova precisou ser reaplicada

No mês passado, a instituição informou aos candidatos sobre a necessidade de reaplicação da prova para o semestre I das Casas de Cultura Estrangeira.

Em nota, a reitoria da universidade afirmou que foi detectada a utilização de um caderno de questões anteriormente aplicado na mesma seleção. O primeiro exame foi realizado no dia 11 de dezembro e o retificado no dia 18 do mesmo mês.

"A etapa do processo em que ocorreu o deslize, ocasionado por falha humana, foi prontamente identificada, e as devidas providências, tomadas", diz a nota. A instituição ainda acrescentou que o teste de nível, referente ao ingresso nos semestres II a VI das Casas de Cultura e também já aplicado, não sofreu prejuízos.