UFC reaplica prova das Casas de Cultura após repetir questões de seleção anterior; saiba nova data

A Universidade Federal do Ceará (UFC) informou nesta segunda-feira (12) que irá reaplicar o exame de admissão para o semestre I das Casas de Cultura Estrangeira da instituição, ocorrido no domingo (11).

Em nota, a reitoria da universidade afirmou que foi detectada a utilização de um caderno de questões anteriormente aplicado na mesma seleção. Uma nova prova será realizada no próximo domingo (18).

"A etapa do processo em que ocorreu o deslize, ocasionado por falha humana, foi prontamente identificada, e as devidas providências, tomadas", diz a nota. A instituição ainda acrescentou que o teste de nível, referente ao ingresso nos semestres II a VI das Casas de Cultura e também já aplicado, não sofreu prejuízos.

"Reiteramos que a Reitoria, a Pró-Reitoria de Extensão (PREX), a Fundação Cetrede e a Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira, assim que tiveram ciência do ocorrido, agiram em conjunto para a tomada dos encaminhamentos cabíveis. A administração formou uma comissão interina para acompanhar os procedimentos e assegurar que situação semelhante não venha a se repetir", ressaltou a reitoria da universidade.

Nova data

A nova prova será aplicada no próximo domingo, dia 18 de dezembro, com a publicação de aditivo ao Edital nº 10/2022 para incorporar a data da reaplicação ao cronograma. A UFC orientou que os candidatos sigam acompanhando as notícias sobre a seleção pelo site da Fundação CETREDE.