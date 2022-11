Casas de Cultura da UFC abrem inscrições na quinta-feira (17) para 1.051 vagas

As Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará (UFC) abrem inscrições na quinta-feira (17) para preencher 1.051 vagas do semestre de 2023.1. O edital foi publicado nesta segunda-feira (14), no site da instituição.

São 666 vagas para os semestres iniciais das Casas de Cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana, Portuguesa e o curso de Libras. As 385 vagas restantes são destinadas aos semestres mais avançados de alemão, inglês, francês, espanhol, italiano e português.

As inscrições devem ser realizadas no site da seleção, entre 17 de novembro e 4 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 70,00 e deve ser paga até 5 de dezembro.

É possível solicitar isenção da taxa de inscrição nos dias 17 e 18 de novembro, no preenchimento da Ficha de Inscrição. É necessário comprovar a baixa renda, a partir do Número de Identificação Social (NIS).

Seleção

A seleção será realizada a partir de prova objetiva, realizada em 11 de dezembro, de 14h às 17h. Para os candidatos aos semestres iniciais, a prova abrange questões de Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais.

Já para as vagas de semestres mais avançados, o teste de nível tem 20 questões de conhecimentos específicos da língua escolhida.

Os locais de prova serão divulgados em até três dias antes do exame, no site da seleção. O resultado final do processo seletivo será publicado até 27 de dezembro.