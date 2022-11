IBGE abre 586 vagas para recenseadores em Fortaleza e interior do Ceará; veja como se inscrever

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abre, na próxima semana, processo seletivo para contratação de recenseadores que irão trabalhar no Censo Demográfico 2022 no Ceará. Serão 586 vagas, sendo 298 para Fortaleza e 288 em outros 29 municípios do Estado.

Na capital cearense, as oportunidades estarão distribuídas de acordo com 12 áreas correspondentes aos bairros onde há maior necessidade de recenseadores. As inscrições poderão ser realizadas na segunda-feira (14) e na quarta-feira (16), no horário de 8h às 17h.

Como se inscrever

Para se inscrever, o candidato interessado deve se dirigir ao posto de coleta do Censo no município ou bairro em que pretende trabalhar, munido de documento de identidade com foto.

Para concorrer às vagas disponíveis, é necessário apenas ter concluído o ensino fundamental. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

De acordo com a Superintendência do IBGE no Ceará, os diversos processos seletivos realizados nos últimos meses "buscam atender à constante demanda por recenseadores para finalizar a coleta do Censo 2022".

As oportunidades de emprego temporário se concentram naquelas regiões onde há maior carência de mão de obra, como é o caso de Fortaleza e região metropolitana.

O trabalho do recenseador é temporário, e seu contrato poderá se estender até o final da coleta domiciliar.

A remuneração será de acordo com a sua produção, e a carga horária mínima recomendada é de 25 horas semanais. Os candidatos selecionados passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo.

Veja as vagas

FORTALEZA

BARRA CEARÁ I - BAIRROS VILA VELHA E JARDIM GUANABARA: 20 vagas // Endereço para inscrições: RUA MAJOR FACUNDO, 733, 9º ANDAR, CENTRO, FORTALEZA. CEP: 63475-072

BARRA CEARÁ III - BAIRROS FLORESTA E JARDIM IRACEMA: 8 vagas // Endereço para inscrições: RUA MAJOR FACUNDO, 733, 9º ANDAR, CENTRO, FORTALEZA. CEP: 63475-072

MEIRELES III - BAIRROS: DIONÍSIO TORRES E SÃO JOÃO DO TAUAPE, TANCREDO NEVES: 10 vagas // Endereço para inscrições: AV. PONTES VIEIRA, 832, SÃO JOÃO DO TAUAPE, SERPRO. CEP: 60130-240

PAPICU I - BAIRROS: CAIS DO PORTO / VICENTE PINZON: 50 vagas // Endereço para inscrições: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – BARBOSA DE FREITAS 2674 – 4º ANDAR SALA 410

PAPICU II - BAIRROS: PAPICU / PRAIA DO FUTURO II: 50 vagas // Endereço para inscrições: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – BARBOSA DE FREITAS 2674 – 4º ANDAR SALA 410

CIDADE JARDIM I E II, JANGURUSSU, BARROSO: 20 vagas // Endereço para inscrições: IBGE - AV. 13 DE MAIO, 2901 - BAIRRO BENFICA

EDSON QUEIROZ I - BAIRROS: EDSON QUEIROZ I / LUCIANO CAVALCANTE / PARQUE MANIBURA, SALINAS: 30 vagas // Endereço para inscrições: AV. 13 DE MAIO, 2901, BENFICA. CEP: 60040-531

BAIRROS: TANCREDO NEVES E BARROSO: 10 vagas // Endereço para inscrições: AV. 13 DE MAIO, 2901, BENFICA. CEP: 60040-531

CAMBEBA / CURIÓ / GUAJERU / PARQUE IRACEMA / JOSÉ DE ALENCAR: 40 vagas // Endereço para inscrições: AV. 13 DE MAIO, 2901, BENFICA. CEP: 60040-531

LAGOA REDONDA 1 - BAIRROS: LAGOA REDONDA / SAPIRANGA / SABIAGUABA / COITÉ: 30 vagas // Endereço para inscrições: RUA VALERIA, 287, BARROSO, (CLUBE DO IBGE BABÃO). CEP: 60862-820

LAGOA REDONDA 2 - ANCURI / COAÇU / PAUPINA / PEDRAS / PQ. SANTA MARIA: 30 vagas // Endereço para inscrições: RUA VALERIA, 287, BARROSO, (CLUBE DO IBGE BABÃO). CEP: 60862-820

BOA VISTA / CASTELÃO / DIAS MACEDO / SERRINHA / ITAPERI: 25 vagas // Endereço para inscrições: RUA MARECHAL DEODORO, 733, BENFICA, EEM - FIGUEIREDO CORREIA. CEP: 60020-060

OUTROS MUNICÍPIOS DO CEARÁ

ACARAÚ: 6 vagas // Endereço para inscrições: RUA EXPEDITO FARIAS, 15 - CENTRO - HOTEL MUNICIPAL DE ACARAÚ

APUIARÉS: 4 vagas // Endereço para inscrições: RUA JOSÉ ROBERTO, 119 - CENTRO, PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA.

AQUIRAZ: 60 vagas // Endereço para inscrições: RUA JOÃO LIMA, 259, CENTRO (SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO). CEP: 61700-000

ARACOIABA: 1 vaga // Endereço para inscrições: CVT ARACOIABA - AV. MANOEL BATISTA DA SILVA, S/N - CENTRO. CEP: 62750-000

BANABUIÚ: 4 vagas // Endereço para inscrições: RUA DEMÓCRITO PINTO, 351 – CENTRO

BATURITÉ: 1 vaga // Endereço para inscrições: AVENIDA DOM BOSCO, 630 - AGÊNCIA DO IBGE EM BATURITÉ. CEP: 62760-000

CANINDÉ: 1 vaga // Endereço para inscrições: RUA JOAQUIM MAGALHÃES, 778, 2° ANDAR, SALA 05 - CENTRO, CANINDÉ - CE. CEP: 62700-000

CASCAVEL: 10 vagas // Endereço para inscrições: AV. PADRE VALDEVINO, 2000, SALA 20 - GALERIA SHOPPING - CENTRO

CAUCAIA: 50 vagas // Endereço para inscrições: RUA 2, 105 – PARQUE SOLEDADE-EEIEF PROFISSIONAL BATISTA. CEP: 61603-060

CHOROZINHO: 1 vaga // Endereço para inscrições: RUA MANUEL DANTAS S/N, CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CEP: 62875-000

CRUZ: 1 vaga // Endereço para inscrições: RUA EZEQUIEL VASCONCELOS, S/N, ALTOS - PRÓXIMO A RODOVIÁRIA - CEP 62595-000

EUSÉBIO: 17 vagas // Endereço para inscrições: AVENIDA CORONEL CÍCERO SÁ, 134.. CEP: 61760-000

GUAIÚBA: 4 vagas // Endereço para inscrições: RUA PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO, GUAIÚBA - CE. CEP: 61890-000

GUARAMIRANGA: 1 vaga // Endereço para inscrições: AVENIDA DOM BOSCO, 630 - AGÊNCIA DO IBGE EM BATURITÉ. CEP: 62760-000

HORIZONTE: 6 vagas // Endereço para inscrições: RUA BATURITÉ, 770, CENTRO. CEP: 62880-000

JAGUARETAMA: 1 vaga // Endereço para inscrições: RUA MANOEL CARNEIRO, 97 - CENTRO. CEP: 63480-000

JIJOCA DE JERICOACOARA: 8 vagas // Endereço para inscrições: RUA NAZARÉ VASCONCELOS, 1707 - JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, CEP 62598-000

MARACANAÚ: 30 vagas // Endereço para inscrições: AVENIDA MENDEL STEINBRUCH, Nº 3473, PAJUÇARA. CEP: 61935-165

MARANGUAPE: 12 vagas // Endereço para inscrições: RUA IRMÃ CRISTINA MARIA, 110 - OUTRA BANDA. CEP: 61942-250 / EM CIMA DA UBS HUMBERTO CORREIA MOTA

MORADA NOVA: 15 vagas // Endereço para inscrições: RUA RITA NUBIA LIMA DOS SANTOS, 201 - CENTRO - SEDE DO IPREMN. CEP: 62940-000

PACATUBA: 12 vagas // Endereço para inscrições: RUA RAIMUNDO SIQUEIRA, 1819 CENTRO (EEF CRISPIANA DE ALBUQUERQUE). CEP: 61801-245

PARACURU: 4 vagas // Endereço para inscrições: RUA ORMEZINDA SAMPAIO, 523. CENTRO- PRÉDIO DO SINE/IDT. CEP: 62680-000

PINDORETAMA: 6 vagas // Endereço para inscrições: RODOVIA CE 040, Nº 4021 - DISTRITO DE EMA - CENTRO DE ARTESANATO) - CEP 62.860-000

QUIXADÁ: 1 vaga // Endereço para inscrições: AV. PLÁCIDO CASTELO, 2150, APTO E – CENTRO

QUIXERAMOBIM: 6 vagas // Endereço para inscrições: RUA MONSENHOR SALVIANO PINTO, 185 – CENTRO

QUIXERÉ: 1 vaga // Endereço para inscrições: RUA EFÍSIO COSTA, Nº 291. CEP: 62920-000

RUSSAS: 1 vaga // Endereço para inscrições: TRAVESSA PEDRO ARAÚJO, SN - BAIRRO IPIRANGA - SALA POLIVALENTE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO CVT. CEP: 62900-000

SÃO GONÇALO DO AMARANTE: 20 vagas // Endereço para inscrições: RUA FRANCISCO DUARTE, SN. - PALESTINA- PRÉDIO DA SECRETARIA DE GOVERNO. CEP: 62670-000

SÃO LUÍS DO CURU: 4 vagas // Endereço para inscrições: RUA RACHEL MOREIRA, SN – CENTRO- PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM FRENTE A PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL. CEP: 62665-000