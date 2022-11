Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda (14)

O Ceará tem pelo menos cinco concursos públicos ou seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (14). Há vagas para diversas áreas, para níveis fundamental, médio e superior. As remunerações variam até R$ 4.983,30.

Recenseador IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abre, nesta segunda-feira (14), processo seletivo para contratação de recenseadores que irão trabalhar no Censo Demográfico 2022 no Ceará. São 586 vagas, sendo 298 para Fortaleza e 288 em outros 29 municípios do Estado.

Os interessados podem se inscrever até a próximo quarta-feira (16), no horário de 8h às 17h. Para se candidatar a seleção é necessário se dirigir ao posto de coleta do Censo no município ou bairro em que cogita trabalhar, munido de documento de identidade com foto. Para concorrer às vagas disponíveis, é necessário apenas ter concluído o ensino fundamental. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

A remuneração será conforme a produção, e a carga horária mínima recomendada é de 25 horas semanais. Os candidatos selecionados passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo.

>> Veja quantidade de vagas por município

Vila das Artes

A Vila das Artes tem seleção aberta, até esta segunda-feira (14), para preencher 18 vagas para professores nas Escolas Públicas de Dança e de Teatro do equipamento cultural. Para se inscrever, é necessário enviar os documentos exigidos no edital para o e-mail chamamentopublicoviladasartes@gmail.com.

Veja vagas:

3 vagas: Professor ou facilitador de Técnica Clássica;

Professor ou facilitador de Técnica Clássica; 3 vagas: Professor ou facilitador de Abordagens Técnicas Contemporâneas;

Professor ou facilitador de Abordagens Técnicas Contemporâneas; 1 vaga: Professor ou facilitador de Danças Urbanas;

Professor ou facilitador de Danças Urbanas; 1 vaga: Professor ou facilitador de Danças Tradicionais e Populares;

Professor ou facilitador de Danças Tradicionais e Populares; 1 vaga: Professor ou facilitador de Elementos da Música;

Professor ou facilitador de Elementos da Música; 1 vaga: Professor ou facilitador de História da Dança;

Professor ou facilitador de História da Dança; 1 vaga: Professor ou facilitador de Ateliê de Repertório;

Professor ou facilitador de Ateliê de Repertório; 1 vaga: Professor ou facilitador de Ateliê de Composição Coreográfica.

>> Veja o edital completo

Polícia Militar do Ceará

O concurso público da Polícia Militar do Ceará, com mil vagas para posse imediata e outras 500 para cadastro de reserva, segue com inscrições abertas. Os interessados devem se inscrever pelo site do Idecan até 24 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 180.

O salário para Aluno Soldado (aprovados que fazem o Curso de Formação) é de R$ 2.481,84 e a remuneração de Soldado QQPM é de R$ 4.983,30.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo e idade de 18 anos a 29 anos, 11 meses e 29 dias. O candidato também deve ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida na categoria B.

>> Veja o edital completo

Prefeitura Municipal de Jaguaribara

A Prefeitura de Jaguaribara abriu concurso com sete vagas para Agente Comunitário de Saúde, e uma vaga para Agente de Combate às Endemias. Os candidatos devem ter nível médio.

As inscrições estão abertas até 18 de novembro, no site do Instituto Consulpam. A remuneração para as vagas é de R$ 2.424, com jornada semanal de 40h. A taxa de inscrição é de R$ 90.

>> Veja o edital completo