Ministério da Saúde oferece curso online de cuidado em situações frequentes de dor

Em parceria com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), o Ministério da Saúde lançou o curso "Cuidado em Situações Frequentes de Dor". São cerca de 10 mil vagas direcionadas a profissionais de saúde, gestores que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS) e demais interessados nas temáticas que serão discutidas.

As inscrições permanecem abertas até o dia 27 de abril de 2023 e devem ser feitas na plataforma UNA-SUS.

Como parte do programa "Cuidado nas Queixas Comuns no Atendimento à Demanda Espontânea” na APS, o curso tem cinco módulos de cargas horárias independentes. Os inscritos poderão optar por obter a certificação de cada curso concluído individualmente ou da carga horária total do programa, que é de 180 horas.

O curso abordará os principais mecanismos fisiopatológicos e suas vias de neuromodulação. Os alunos também aprenderão como lidar com casos de síndromes dolorosas, tendo acesso aos recursos para avaliação de risco e vulnerabilidades. Outro conteúdo previsto no curso é a organização do processo de trabalho dos grupos de Atenção Primária.

CONFIRA OUTRAS TEMÁTICAS ABORDADAS NO CURSO