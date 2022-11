Veja concursos e seleções com vagas no Ceará nesta segunda (7); salários chegam a R$ 11,3 mil

O Ceará tem pelo menos oito concursos públicos ou seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (7). Há vagas para diversas áreas, para níveis fundamental, médio e superior. As remunerações variam entre R$ 1.212 e R$ 11.309,90.

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)

A Unilab tem seis vagas abertas para cargos com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 9.616,18.

As inscrições precisam ser feitas presencialmente até esta segunda-feira (7), na Secretaria do Instituto, localizada na Rua José Franco de Oliveira. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 17h. A taxa de inscrição é de R$ 190.

Veja vagas:

Programação, Algoritmos e TICs aplicadas a EaD: 1 vaga;

1 vaga; Sistemas de Computação e TICs aplicadas a EaD: 1 vaga;

1 vaga; Inteligência Artificial e TICs aplicadas a EaD: 1 vaga;

1 vaga; Lógica, matemática e TICs Aplicados a EaD: 1 vaga;

1 vaga; Sistemas Embarcados, Robótica, Automação e TICs aplicados a EaD: 2 vagas.

>> Veja o edital completo

Marinha

A Marinha do Brasil está com processo seletivo aberto para o Serviço Militar Voluntário (SMV) de Oficiais temporários. São 549 vagas para diversos estados distribuídas nas áreas de saúde, técnica, magistério e engenharia.

Para atuação em Fortaleza, há vagas para Administração, Direito, Ciências Náuticas, Engenharia Elétrica, Pedagogia e Matemática. Os interessados devem se inscrever até esta terça-feira (8), no site da Marinha.

O salário inicial do contratado, que começa no posto de guarda-marinha, é de R$ 10.992,04. Após o período, passará ao posto de segundo-tenente, ficando por mais seis meses recebendo remuneração de R$ 11.309,90.

Os candidatos devem ter nível superior completo na respectiva área da vaga a que desejam concorrer. Outro requisito é entre 18 e 41 anos até a data da incorporação.

>> Veja o edital completo

Vila das Artes

A Vila das Artes tem seleção aberta para preencher 18 vagas para professores nas Escolas Públicas de Dança e de Teatro do equipamento cultural. Para se inscrever, é necessário enviar os documentos exigidos no edital para o e-mail chamamentopublicoviladasartes@gmail.com.

É possível se candidatar até 14 de novembro.

Veja vagas:

3 vagas: Professor ou facilitador de Técnica Clássica;

Professor ou facilitador de Técnica Clássica; 3 vagas: Professor ou facilitador de Abordagens Técnicas Contemporâneas;

Professor ou facilitador de Abordagens Técnicas Contemporâneas; 1 vaga: Professor ou facilitador de Danças Urbanas;

Professor ou facilitador de Danças Urbanas; 1 vaga: Professor ou facilitador de Danças Tradicionais e Populares;

Professor ou facilitador de Danças Tradicionais e Populares; 1 vaga: Professor ou facilitador de Elementos da Música;

Professor ou facilitador de Elementos da Música; 1 vaga: Professor ou facilitador de História da Dança;

Professor ou facilitador de História da Dança; 1 vaga: Professor ou facilitador de Ateliê de Repertório;

Professor ou facilitador de Ateliê de Repertório; 1 vaga: Professor ou facilitador de Ateliê de Composição Coreográfica.

>> Veja o edital completo

Polícia Militar do Ceará

O concurso público da Polícia Militar do Ceará, com mil vagas para posse imediata e outras 500 para cadastro de reserva, segue com inscrições abertas. Os interessados devem se inscrever pelo site do Idecan até 24 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 180.

O salário para Aluno Soldado (aprovados que fazem o Curso de Formação) é de R$ 2.481,84 e a remuneração de Soldado QQPM é de R$ 4.983,30.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo e idade de 18 anos a 29 anos, 11 meses e 29 dias. O candidato também deve ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida na categoria B.

>> Veja o edital completo

Câmara Municipal de Pindoretama

A Câmara Municipal de Pindoretama tem concurso aberto com 10 vagas e formação de cadastro de reserva. Há vagas para Agente Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista de Categoria B, Recepcionista, Técnico de Controle Interno e Vigia. A remuneração é de um salário mínimo.

A carga-horária é de 40h semanais. O prazo para inscrições foi prorrogado e segue até quinta-feira (10), no site do Instituto Consulpam. As vagas de nível fundamental têm taxa de inscrição de R$ 68; as de nível médio, R$ 117.

>> Veja o edital completo

Prefeituras

Prefeitura Municipal de Pentecoste

A Prefeitura de Pentecoste está realizando concurso público para a Guarda Municipal da cidade. As inscrições seguem abertas até esta segunda-feira (7), no site do IDIB, responsável pela realização do certame.

São 10 vagas de posse imediata e outras 30 para cadastro de reserva, com necessidade de ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.212. A taxa de participação é de R$ 104.

>> Veja o edital completo

Prefeitura Municipal de Jucás

A Prefeitura de Jucás tem três vagas abertas para o cargo de Guarda Civil Municipal, e uma vaga para o cargo de Agente de Trânsito. O candidato precisa ter nível médio.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais com remuneração mensal de R$ 1.212. As inscrições seguem abertas até 11 de novembro no site do Instituto Consulpam. A taxa de participação é de R$ 130.

>> Veja o edital completo

Prefeitura Municipal de Jaguaribara

A Prefeitura de Jaguaribara abriu concurso com sete vagas para Agente Comunitário de Saúde, e uma vaga para Agente de Combate às Endemias. Os candidatos devem ter nível médio.

As inscrições estão abertas até 18 de novembro, no site do Instituto Consulpam. A remuneração para as vagas é de R$ 2.424, com jornada semanal de 40h. A taxa de inscrição é de R$ 90.

>> Veja o edital completo